Bellingham suele estar en el ojo del huracán por su actitud en el campo, pero Henderson, otro líder clave de Inglaterra bajo Tuchel, asegura que la imagen pública del joven de 22 años no refleja la realidad. El mediocampista del Brentford afirma que el ex del Borussia Dortmund es el motor del éxito inglés.

«No tengo palabras para elogiarlo», afirmó Henderson. «Leen mucho en los medios y a veces me cuesta, porque sé lo importante que es para el equipo y lo buen compañero que es fuera del campo. Lo que nos aporta es especial. Es nuestro factor X».