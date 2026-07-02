Jonathan Tah rompe su silencio sobre la dolorosa derrota de Alemania en la Copa del Mundo tras la pena máxima, después de que el defensa se adelantara para lanzar el penalti decisivo mientras sus compañeros se echaban atrás

Tah admitió que el penalti fallado ante Paraguay le ha rondado la cabeza «miles de veces». El defensa de 30 años, sexto en lanzar, falló por encima del larguero, y el acierto posterior de José Canale dio a Paraguay la victoria 4-3 en los penaltis tras el 1-1 en la prórroga.

A través de las redes sociales, el jugador del Bayern de Múnich reconoció el impacto emocional de la derrota. «El penalti fallado ya se me ha pasado por la cabeza miles de veces e intentas, de alguna manera, dirigirlo hacia la portería en tus pensamientos», escribió Tah en su Instagram. «Pero la realidad es que el balón no entró. Y eso duele. Estoy increíblemente decepcionado y triste por haber quedado fuera del torneo. Para ser sincero, todavía no me he dado cuenta del todo».



