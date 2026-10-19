AFP
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Jonathan Tah advierte al Bayern de Múnich de la amenaza del Arsenal mientras se prepara para enfrentarse a Kai Havertz, «todavía infravalorado»
Tah se reencuentra con un Havertz «todavía infravalorado»
Mientras el Bayern de Múnich se prepara para otra noche europea de máxima exigencia en el Allianz Arena, Tah ha quedado en el centro de atención, en concreto por su relación con uno de sus principales rivales. El contundente defensa central se enfrentará al Arsenal el miércoles y no tardó en señalar a su compatriota Havertz como una gran amenaza a la que muchos observadores todavía no dan la importancia que merece.
Tras compartir vestuario durante varios años en el Bayer Leverkusen, Tah conoce bien la inteligencia táctica y la calidad técnica que el exjugador del Chelsea aporta al ataque de Mikel Arteta, aunque la opinión pública sugiera en ocasiones lo contrario.
Al hablar del singular reto de enfrentarse a un amigo cercano en un escenario de primer nivel, Tah se refirió con cariño al vínculo que mantienen desde hace una década, sin perder de vista la rivalidad. «Kai es un buen amigo mío desde hace diez años. Es una gran persona, un jugador extraordinario y, sinceramente, sigue estando infravalorado», comentó el defensa en una conversación con BuliNews.
También se extendió sobre el escaso reconocimiento que recibe el versátil atacante: «No creo que se le valore como merece. Ya hemos hablado del partido. Tengo muchas ganas de jugarlo».
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Respetando la evolución y la identidad del Arsenal
El próximo enfrentamiento no será solo un encuentro entre amigos, sino también un nuevo capítulo de una rivalidad continental que se reavivó la temporada pasada. Tah señaló que el club del norte de Londres ha experimentado una transformación significativa hasta convertirse en uno de los equipos más cohesionados y difíciles de superar del fútbol europeo.
El respeto por el proyecto del Arsenal es evidente en el Bayern. Tah reconoció que el equipo londinense ya no es un rival al que se pueda derrotar solo por el peso de la historia. «El Arsenal lo ha estado haciendo muy bien en los últimos años, por cómo ha construido este equipo y esta identidad», explicó. Al recordar la intensidad de sus enfrentamientos más recientes, añadió: «Nos enfrentamos a ellos el año pasado y sentimos lo difícil que era jugar contra ellos. Es más interesante si un equipo tiene a un jugador al que conoces y quieres apoyar».
El efecto Kompany y el liderazgo defensivo
Aunque la atención suele centrarse en el rival, Tah también quiso hablar de su evolución personal desde la llegada de Vincent Kompany al Allianz Arena. El excapitán del Manchester City ha aportado una nueva perspectiva al banquillo del Bayern, con especial atención a las cualidades de liderazgo de sus jugadores más veteranos.
El internacional alemán elogió la forma en que el joven entrenador ha incorporado su experiencia como jugador a sus métodos de trabajo y ha creado un entorno en el que se anima a los futbolistas a asumir responsabilidades. «Es alguien que de verdad tiene una visión de conjunto. Mira más allá del partido, más allá del campo. Está muy centrado en desarrollar la personalidad de cada jugador», confesó Tah. También señaló que el belga quiere que sea un líder como lo fue él, y añadió: «Es tan joven que, cuando ves cómo gestiona las cosas como entrenador, a veces sientes que hace lo mismo que haría como jugador».
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Mantener la mentalidad ganadora en Múnich
El director deportivo Max Eberl ha dado otro motivo para el optimismo al confirmar que Kompany debería poder dirigir al equipo desde la banda el miércoles. La noticia supone un impulso para una plantilla plenamente convencida de la filosofía del nuevo cuerpo técnico. Al resumir el ambiente en el vestuario, Tah se mostró firme respecto a sus posibilidades de pasar de ronda. «Estamos convencidos de que, si mostramos esta identidad, podemos ganar todos los partidos», explicó con seguridad el internacional alemán. Con el regreso de figuras clave y un plan claro, el Bayern parece preparado para volver a medirse a uno de los equipos de élite de Inglaterra.
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