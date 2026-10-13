AFP
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Jonathan Tah advierte al Bayern de Múnich contra el exceso de confianza antes del duelo de Champions League ante el Viking
Los grandes del continente exigen un compromiso total
Tah insistió en que el Bayern no puede permitirse subestimar a su rival escandinavo, pese a haber iniciado su campaña europea con una contundente goleada por 5-0 ante el también noruego Bodo/Glimt. El ataque del Bayern ha sido implacable: ha marcado 62 goles en sus últimos 22 partidos en competiciones europeas, sin quedarse sin marcar en ninguno de ellos. Aun así, el contundente central ha pedido máxima concentración para mantener intacta la racha de imbatibilidad cuando se enfrenten al Viking.
- NTB
Un defensa tenaz destaca el peligro a balón parado
Consciente de que sus rivales lideran su liga nacional y mostraron mucha combatividad pese a perder 3-1 ante el Stuttgart en la primera jornada, el defensa central exigió a sus compañeros un compromiso absoluto.
Tah advirtió de los peligros que plantea el equipo local: «Sabemos que tendrán confianza. Son los campeones y lideran la clasificación. Son muy buenos a balón parado. No se esconderán, aunque jueguen contra el Bayern. También vimos ante el Stuttgart que no se limitaron a encerrarse atrás. Ese no es su estilo de juego y tampoco esperamos que lo hagan.
«Siempre es importante no subestimar nunca a un rival. Se habla mucho de favoritos, pero nosotros no hablamos así. Nos centramos en nuestro potencial y en nuestro juego. Siempre queremos hacerlo. Da igual quién sea el rival. Siempre queremos dar el 100 %».
El técnico belga exige un enfoque implacable
El entrenador Vincent Kompany adoptó ese mismo tono prudente y rechazó la idea de que el viaje a Stavanger fuera un trámite para sus jugadores. El exdefensa del Manchester City subrayó la importancia de mantener una mentalidad de élite en la principal competición europea: «Es la Champions League. Cada partido es un desafío. Si venimos aquí y decimos que queremos ser el Bayern, es una cuestión de mentalidad. Es un partido especial para Viking, pero no quiero que nadie piense que no es importante para nosotros. Pase lo que pase en el partido, lo afrontaremos pensando que puede ocurrir cualquier cosa».
- Eibner
Una prueba en Noruega precede a un calendario exigente
La visita al Lyse Arena supone una prueba crucial para el Bayern, que busca afianzar su posición en la fase liga antes de que el calendario se vuelva más exigente. Kompany podría aprovechar la ocasión para dar descanso a jugadores clave, ya que la acumulación de partidos nacionales y europeos empieza a pasar factura a la plantilla. Una victoria convincente en Noruega sentaría las bases ideales para mantener la buena dinámica del Bayern en todas las competiciones.
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