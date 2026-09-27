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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Jonathan David no se detiene: gol decisivo también con Canadá. Juventus, ¡los 25 millones del rescate por parte del Atlético son pocos!

J. David
Fichajes
Juventus
Atlético Madrid
Canadá

El delantero, cedido por la Juventus al Atlético de Madrid, tras el gran inicio de temporada en España también marca con su selección nacional

En un amistoso disputado en la madrugada italiana en Toronto, Canadá se impuso por 1-0 ante un Chile reducido a nueve hombres, gracias a un gol de Jonathan David. David, en gran forma, marcó el único gol para Les Rouges en el minuto 12, al aprovechar un rechace después de que el portero chileno Lawrence Vigouroux realizara una intervención prodigiosa ante un remate a bocajarro de Cyle Larin.


Chile se quedó con diez hombres en el minuto 36, cuando Lucas Cepeda vio la tarjeta roja directa por una entrada con el pie alto que causó una herida sangrante a Richie Laryea. Cinco minutos después del inicio de la segunda parte, Gabriel Suazo fue expulsado por doble amarilla, dejando a Chile con nueve hombres.


  • DAVID, MOMENTO DE ORO, ¿OPCIÓN DE COMPRA DEMASIADO BAJA?

    David, que durante el verano se marchó de la Juventus al Atlético de Madrid en calidad de cedido con una opción de compra fijada en 25 millones, ha empezado la temporada a lo grande, hasta el punto de ser candidato a ganar el premio al jugador del mes de septiembre en LaLiga. Con los Colchoneros ha marcado tres goles en cuatro partidos, incluida una diana al Real Madrid, y ahora también ha visto puerta en su primera aparición de la temporada con su selección.


    Después de la desastrosa temporada 2025-26 en la Juventus, el canadiense, nacido en 2000, parece haber vuelto a ser el de los tiempos dorados del Lille. Recordemos que la Juve lo fichó en 2025 procedente del Lille a coste cero, al margen de los gastos por las comisiones a los agentes, y que por lo tanto un posible traspaso definitivo de David en 2027 podría permitir a la Juventus obtener una plusvalía.


    Eso sí, si el delantero siguiera así durante la temporada, en Turín tendrían motivos para tirarse de los pelos, porque en ese caso los 25 millones fijados para la opción de compra del Atlético incluso serían pocos.

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  • 2025, David a la Juventus a coste cero

    Recordamos los términos del fichaje de David por la Juventus en 2025: «Juventus Football Club S.p.A. comunica haber formalizado un contrato de prestación deportiva con el futbolista Jonathan Christian David; por la inscripción del futbolista, se asumirán costes accesorios por 12,5 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios. Juventus ha suscrito con el propio futbolista un contrato de prestación deportiva hasta el 30 de junio de 2030».

  • 2026, David de la Juventus al Atlético de Madrid

    Recordamos los términos del traspaso de David de la Juventus al Atlético durante el último mercado: «Juventus Football Club S.p.A. comunica haber alcanzado un acuerdo con la sociedad Club Atlético de Madrid para la cesión temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Jonathan Christian David. El acuerdo prevé además la facultad por parte del Atlético de Madrid de adquirir a título definitivo los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador. La contraprestación pactada para la eventual cesión definitiva es de 25 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios».

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