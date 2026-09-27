Jonathan David no se detiene: gol decisivo también con Canadá. Juventus, ¡los 25 millones del rescate por parte del Atlético son pocos!

En un amistoso disputado en la madrugada italiana en Toronto, Canadá se impuso por 1-0 ante un Chile reducido a nueve hombres, gracias a un gol de Jonathan David. David, en gran forma, marcó el único gol para Les Rouges en el minuto 12, al aprovechar un rechace después de que el portero chileno Lawrence Vigouroux realizara una intervención prodigiosa ante un remate a bocajarro de Cyle Larin.
Chile se quedó con diez hombres en el minuto 36, cuando Lucas Cepeda vio la tarjeta roja directa por una entrada con el pie alto que causó una herida sangrante a Richie Laryea. Cinco minutos después del inicio de la segunda parte, Gabriel Suazo fue expulsado por doble amarilla, dejando a Chile con nueve hombres.