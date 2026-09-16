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Yosua Arya

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Jonathan David hace historia mientras el Atlético de Madrid arrolla a Osasuna por 4-0 en LaLiga

Atlético Madrid
Primera División
Atlético Madrid vs Osasuna
Osasuna

Jonathan David entró en los libros de historia del Atlético de Madrid tras marcar en una rotunda victoria por 4-0 en LaLiga sobre Osasuna. El fichaje veraniego se convirtió en el primer jugador del Atlético este siglo en marcar en sus dos primeros partidos de liga, lo que permitió al equipo de Diego Simeone mantener el pulso con sus rivales por el título.

  • El Atlético se impone con comodidad

    El Atlético firmó una actuación dominante para sellar una contundente goleada por 4-0 al Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano. La victoria mantiene al equipo de Diego Simeone de lleno en la pelea por el título de LaLiga en este arranque de temporada y refuerza sus credenciales ante una apasionada afición local.

    David abrió el marcador en el minuto 24 para marcar el tono del partido para los locales. Después, otro fichaje del verano, Lee Kang-in, dobló la ventaja a los nueve minutos de la segunda parte al definir con frialdad tras una incisiva asistencia del inspirado David.

    Robin Le Normand y Alex Baena añadieron goles tardíos en los minutos 63 y 82, respectivamente, para completar la goleada. La dura derrota deja al Osasuna anclado en la 13.ª posición con solo siete puntos en sus seis primeros partidos.

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  • David escribe su nombre en la historia

    El momento más destacado de la noche fue para David, que alcanzó un hito notable con su gol en la primera parte. El prolífico delantero se convirtió oficialmente en el primer jugador de Los Rojiblancos en el siglo XXI en marcar en cada uno de sus dos primeros partidos de La Liga.

    Su histórica aportación sentó las bases de una exhibición ofensiva impecable del equipo local. No se conformó solo con ver puerta, ya que también se convirtió en asistente tras el descanso al servirle a Kang-in el crucial segundo gol, afianzando su condición de figura del partido.



  • La ausencia de la estrella no descarrila al Atleti

    La contundente victoria por cuatro goles se logró sin contar con los servicios del delantero estrella Julian Alvarez. El atacante argentino se quedó completamente fuera de la convocatoria, mientras sigue recuperándose de un frustrante problema muscular.

    Simeone ya había confirmado los problemas físicos de Alvarez durante su rueda de prensa previa al partido, lo que generó una ligera preocupación por sus opciones en ataque. Sin embargo, la impresionante profundidad de plantilla del Atlético demostró ser más que suficiente para compensar su notable ausencia.

    La vital victoria en casa eleva a Los Rojiblancos hasta los 13 puntos en seis partidos, situándolos con comodidad en la tercera posición de la tabla de La Liga. Ahora están a solo dos puntos de sus eternos rivales, el Real Madrid, y del líder del campeonato, el Barcelona.

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    El foco se desplaza hacia el derbi madrileño

    Simeone y su plantilla deben prepararse ahora de inmediato para su mayor prueba de la temporada hasta el momento. El Atlético recibirá a su rival local, el Real Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano para un derbi madrileño muy esperado y que se prevé muy disputado.

    Un resultado positivo ante el Madrid será absolutamente crucial para las aspiraciones del Atlético al título. El próximo choque brinda una oportunidad perfecta a los rojiblancos para superar a sus ilustres vecinos en la clasificación de la liga.

    Mientras tanto, Osasuna estará desesperado por reaccionar rápidamente tras este grave desplome defensivo en la capital de España. Volverá a casa para su próximo partido, en el que tiene previsto recibir al Rayo Vallecano.

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