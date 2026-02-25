En el último episodio de Double Tops, patrocinado por BetMGM, Terry habló sobre jugar a pesar de estar enfermo o lesionado y dijo que casi nunca estaba en plena forma.

Reveló: «Yo era muy de la vieja escuela. Si me sentía mal o enfermo, simplemente salía al campo y seguía adelante. No creo que la gente deba perderse partidos por estar enferma, no me parece bien.

Todo el mundo dice: "Oh, no estarás en tu mejor momento si estás enfermo", pero eso no lo sabes hasta que sales al campo y lo intentas.

No puedo decirte la cantidad de inyecciones que tuve que ponerme para el siguiente partido, pero eso es porque quería jugar en todos y cada uno de ellos. Jugué 717 partidos con el Chelsea y puedo decir, sinceramente, que solo en cinco de ellos estaba al 100 % en forma.

Cuando jugaba un partido, rara vez no tenía alguna lesión en las costillas, los brazos, las piernas, los tobillos o alguna otra parte del cuerpo; siempre me dolía algo. Eso era parte de ser futbolista profesional y no puedes quedarte fuera porque estés enfermo.

Los partidos se suceden muy rápidamente y no puedes permitirte perderte ninguno. El jugador que podría sustituirte quizá no esté a tu nivel y, para ganar títulos y competir constantemente, tienes que estar ahí, pase lo que pase».