Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
John-TerryGetty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

John Terry, leyenda del Chelsea, asumirá todas las decisiones deportivas del Colchester United, una vez que se concrete la compra del club por 14 millones de libras

J. Terry
Colchester
League Two
Chelsea
Premier League

El ex capitán del Chelsea y de Inglaterra, John Terry, liderará una nueva era en el Colchester United, pues la compra millonaria del equipo de la League Two está en su fase final. Se informa que el legendario defensa forma parte de un grupo inversor en negociaciones avanzadas y que tendrá plena autoridad sobre las decisiones deportivas.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    Terry lidera la oferta pública de adquisición

    El Colchester confirma conversaciones avanzadas con un grupo de inversores para su venta. La oferta, valorada en 14 millones de libras, tiene como figura central a Terry, cinco veces campeón de la Premier con el Chelsea, quien podría asistir al partido contra el Accrington Stanley el martes. De concretarse, Terry controlará fichajes, plantilla y nombramientos técnicos, informa Telegraph Sport.

    • Anuncios
  • Colchester United v Tottenham Hotspur - Pre Season FriendlyGetty Images Sport

    La propiedad confirma las negociaciones de venta

    Aunque el legendario defensa central aún no se ha pronunciado públicamente, la directiva del Community Stadium ha reconocido que el acuerdo está a punto de cerrarse. Esta transición podría aprovechar la experiencia de Terry en la cantera del Chelsea para facilitar futuros acuerdos de cesión para el equipo de Essex.

    Al referirse a las negociaciones en curso, el propietario Robbie Cowling emitió un comunicado: «El Colchester United mantiene conversaciones detalladas con un consorcio sobre una propuesta de venta del club. Por ahora no podemos comentar sobre personas o empresas implicadas.

    Solo se darán más detalles cuando la transacción esté totalmente completada y se hayan terminado todos los trámites. Mi prioridad es asegurar que cualquier decisión sobre la futura propiedad del club sea la mejor para el Colchester United, sus aficionados y su éxito a largo plazo».

  • Ambiciones de liderazgo

    Terry, diplomado en gestión de clubes, aspira desde hace tiempo a un cargo de liderazgo. En 2023, Telegraph Sport informó que evaluó comprar un 10 % del Chelsea mediante un consorcio liderado por el empresario tecnológico Harley Kisberg con inversión de aficionados. Aunque el plan no se concretó, su incorporación a un puesto operativo en el Colchester sigue la tendencia de figuras destacadas que invierten en divisiones inferiores para crecer profesionalmente.

  • Colchester United v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Un camino ambicioso por delante

    La inminente llegada de esta figura emblemática se produce mientras el equipo busca consolidar una temporada estable, ya que ocupa el 13.º puesto de la League Two con 60 puntos en 42 partidos. Los hombres de Danny Cowley se enfrentan a un calendario exigente para cerrar la campaña, y esta experiencia podría ser vital para los fichajes futuros. Una vez finalicen los trámites, la clave será si su experiencia convierte al Colchester en aspirante al ascenso la próxima temporada.

League Two
Colchester crest
Colchester
COL
Accrington crest
Accrington
ACC
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN