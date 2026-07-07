John Terry compara a Jude Bellingham con Zinedine Zidane y advierte que Inglaterra DEBE frenar al jugador del Arsenal para superar a Noruega en el Mundial

El ex capitán del Chelsea cree que Bellingham, tras marcar dos goles en la victoria 3-2 de Inglaterra sobre México, ya está al nivel de la élite del fútbol. Terry ve destellos de Zidane en el juego del centrocampista de 23 años.

En «Piers Morgan Uncensored» añadió: «Ya visteis a Jude anoche; lo comparé con Zinedine Zidane y quizá fui un poco ambicioso, pero fíjate en el partido de anoche y en lo que está haciendo: es increíble. Sus dos goles fueron la guinda del pastel para mí, y qué pase le dio Harry Kane para su segundo gol».



