Getty
Traducido por
John Terry compara a Jude Bellingham con Zinedine Zidane y advierte que Inglaterra DEBE frenar al jugador del Arsenal para superar a Noruega en el Mundial
Terry compara a Jude con Zizou
El ex capitán del Chelsea cree que Bellingham, tras marcar dos goles en la victoria 3-2 de Inglaterra sobre México, ya está al nivel de la élite del fútbol. Terry ve destellos de Zidane en el juego del centrocampista de 23 años.
En «Piers Morgan Uncensored» añadió: «Ya visteis a Jude anoche; lo comparé con Zinedine Zidane y quizá fui un poco ambicioso, pero fíjate en el partido de anoche y en lo que está haciendo: es increíble. Sus dos goles fueron la guinda del pastel para mí, y qué pase le dio Harry Kane para su segundo gol».
- Getty Images Sport
El grupo de líderes de élite de Inglaterra
Aunque Bellingham acapara los titulares, Terry cree que el núcleo de esta selección inglesa la convierte en una auténtica aspirante al título. El exdefensa destacó a los jugadores que han llevado a los Tres Leones a cuartos de final.
Terry señaló: «No pueden lesionarse y deben liderar nuestro éxito. Sin ellos impulsando al equipo y marcando el nivel, no hay líderes. Harry Kane ya lo ha demostrado en su carrera; Jude Bellingham, pese a su edad, también; Declan Rice y Reece James completan ese grupo».
La amenaza de Odegaard
Tras vencer a México, Inglaterra se prepara para cuartos ante Noruega. Terry lo tiene claro: “Si queremos ganar, debemos frenar a Martin Odegaard, el motor de Noruega”. El centrocampista del Arsenal ya brilló en la sorpresa ante Brasil.
Terry advirtió al equipo de Tuchel: «Noruega es un buen equipo, muy bien organizado. Todo pasa por Martin Odegaard. Si Inglaterra frena a Odegaard y a Erling Haaland, tendremos una gran oportunidad».
- Getty Images Sport
Cómo marcar a Haaland
Neutralizar a Odegaard es solo la mitad del problema: Haaland, con siete goles en cuatro partidos, sigue aterrorizando a las defensas y ya comparte el liderato de la Bota de Oro con Messi y Mbappé. Terry, experto en defensa, aconsejó a Marc Guehi y Ezri Konsa cómo frenar al City, citando los errores de Gabriel Magalhães.
Al explicar la táctica, Terry afirmó: «Es difícil, porque puede aparecer detrás de ti de repente. Es tan potente y rápido que siempre hay que vigilarlo. ¿Quién más está en el área? Uno o dos, pero no son tan peligrosos. Quien marque a Haaland debe pegarse a él, concentrarse solo en él y anularlo, porque en cualquier momento… Harry Kane lo hace, todos los grandes delanteros lo hacen, y Haaland lo hace mejor que nadie».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias