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John Terry 2025Getty/GOAL
Mohamed Saeed

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John Terry asegura que Inglaterra supera a Argentina y confía en que Harry Kane derrote a los campeones de Messi

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J. Terry
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John Terry ha retado a Argentina antes de las semifinales del Mundial, asegurando que Inglaterra tiene mejor plantilla que los campeones. El ex capitán del Chelsea cree que el equipo de Thomas Tuchel no debe temer a los sudamericanos, pese al eterno Lionel Messi.

  • Terry confía en la profundidad de la plantilla de los Tres Leones

    Inglaterra se prepara para enfrentar a los actuales campeones del mundo y Terry muestra optimismo. El legendario defensa afirma que, pese al dominio reciente de Argentina, la calidad individual de Inglaterra no tiene rival en el torneo.

    En el podcast dela FIFA, afirmó: «No me preocupa Argentina. No los miro y pienso que son mejores que nosotros. Jugador por jugador, somos mejores».

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las estrellas de Inglaterra frente a la experiencia de Argentina

    Jude Bellingham y Harry Kane han marcado seis goles cada uno, pero los sudamericanos han confiado sobre todo en la magia de Messi para avanzar en las eliminatorias.

    Sin embargo, Terry admitió que la fortaleza mental será clave en Atlanta. «La experiencia en estas rondas puede serles muy útil», dijo, recordando que el núcleo de Argentina ha ganado cuatro títulos consecutivos.

    Solo cinco ingleses —Kane, Stones, Pickford, Rashford y Henderson— repiten de las semifinales del Mundial de hace ocho años.

  • Cómo contener al mejor de todos los tiempos argentino

    La atención en esta semifinal se centra en Messi, que se mide a Inglaterra por primera vez en un partido oficial de la selección absoluta. Aunque sigue siendo el eje del ataque de la Albiceleste, el exinternacional inglés Gary Pallister advierte que, a sus 39 años, es más vulnerable que hace una década.

    Terry comparó su influencia con la de Eden Hazard, su excompañero en el Chelsea: «Es uno de esos jugadores que aparecen en los momentos clave. Contra Egipto parecían eliminados, pero con él siempre tienes opciones; es como tener a Hazard en tu equipo».

    Y añadió: «Cuando sabes que siempre tienes la posibilidad de remontar el partido, ya sea que vayas perdiendo 1-0 o 2-0, estos chicos son sencillamente increíbles, y él es eso para Argentina».

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    Aumenta la confianza en el equipo

    Terry no es la única exestrella que ve ganar a los Tres Leones. El exextremo Joe Cole asegura que Inglaterra eliminará a Messi gracias a la mayor velocidad del equipo de Tuchel. En la concentración crece la confianza de acabar con 60 años sin un gran título.

    Inglaterra llega al Mercedes-Benz Stadium con 13 goles a favor, mientras la defensa argentina ha encajado cinco tantos en sus tres últimos choques eliminatorios. Con ambos equipos llenos de talento mundial, todo está listo para uno de los duelos más esperados de la historia del Mundial.

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