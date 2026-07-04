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John Terry afirma que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no se atrevería a reprender a Trent Alexander-Arnold como lo ha hecho con Djed Spence, mientras que Piers Morgan tilda a la estrella del Tottenham de «pequeño cretino engreído»
La polémica en la línea de banda desata el debate
Spence se ganó un lugar en el once inicial del Mundial, pero el lateral del Tottenham Hotspur recibió una furiosa reprimenda desde la banda por parte de su seleccionador durante el reciente partido de Inglaterra contra la República Democrática del Congo. Esta amonestación pública, similar a la que sufrió contra Ghana, despertó dudas sobre el estilo de gestión del seleccionador, especialmente tras la controvertida exclusión de varias estrellas creativas de la convocatoria.
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Terry cuestiona las dinámicas jerárquicas
En el programa «World Cup Uncensored» dePiers Morgan, Terry criticó la reacción de Tuchel y alertó de que los jugadores más jóvenes sufren un trato más duro que las estrellas consolidadas.
Terry declaró: «No sé si habéis visto las imágenes y los vídeos en los que se le ve enfadándose de nuevo con Spence durante el partido, tras el saque de banda. No digo que se lo esté buscando, pero parece que le está dando un buen tirón de orejas. Además, ya hemos visto el incidente en el entrenamiento del que hablamos. Estoy un poco preocupado.
Me cae muy bien Tuchel, es un entrenador de élite, pero me pregunto: si fuera Trent, ¿se comportaría así? No creo que le hablara así a Trent. Quizá por eso elige a ciertos jugadores: porque puede permitirse ese tono con los más jóvenes o los recién llegados. Es interesante».
Tuchel ya había intentado justificar sus arrebatos y su gestión estricta del lateral tras el empate contra Ghana: «Quería que se implicara más en la fase de ataque, que iniciáramos los ataques más abiertos y que hubiera más internadas por la última línea. Tengo que gritar porque, si no, nadie me oye».
Los expertos critican la selección de la plantilla
La polémica avivó los debates sobre las decisiones de Tuchel al marginar a jugadores de primer nivel. Morgan preguntó a la leyenda del Chelsea si se trataba más de un choque de personalidades que de talento.
El presentador añadió: «No olvides que Djed Spence es un tipo un poco chulo. Es el que no le dio la mano a Thomas Frank y el que, tras ser sustituido, volvió al campo para desafiar a Tudor».
Terry interrumpió para valorar al defensa y las señales contradictorias de Tuchel: «No soy fan suyo. No creo que sea un buen defensa ni un buen futbolista. Este año ha jugado en unos Spurs que lo han pasado mal. Pero no he visto a Tuchel hacerle eso a nadie más; solo en un par de ocasiones lo sacó del banquillo, y luego volvió a alinearlo. Es un mensaje contradictorio».
Nicky Butt criticó la rigidez del técnico al elegir la alineación y declaró a Paddy Power: «No me importa lo que diga, y él nunca lo admitirá, pero la plantilla no es la adecuada. Parece un entrenador obstinado y, en cierto modo, arrogante, que hace lo que le da la gana.
«En el fondo, nunca lo admitirá, pero sabrá que debería haber alineado a Trent Alexander-Arnold, al 100 %. Sabrá que, a falta de 15 minutos y con el 0-0 en el marcador, habrá mirado al banquillo y habrá deseado tener a Phil Foden o a Cole Palmer en el banquillo».
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Se avecina el reto de ser el país anfitrión
Tuchel debe resolver rápido estas tensiones: Inglaterra se mide en octavos a México, anfitrión del torneo. La plantilla necesitará fortaleza mental en un ambiente hostil, más aún dada la falta de fluidez ofensiva en el último tercio. La motivación del anfitrión será la prueba definitiva para la obstinada filosofía de selección del técnico, y cualquier fracaso aumentará las críticas a los jugadores que se quedaron en casa.
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