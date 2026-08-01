En su rueda de prensa previa al partido, Chivu expresó abiertamente su satisfacción por haber asegurado la llegada del defensor inglés. Declaró: "Estoy contento con su llegada; es importante para nosotros por muchas razones: por su calidad, su personalidad y su carisma. Eleva el nivel de nuestra defensa.

"Ahora mismo, estamos disfrutando de quienes tenemos aquí, esperando a los que regresan de las vacaciones posteriores al Mundial, y luego todavía nos queda un mes de mercado de fichajes. La plantilla es competitiva, pero siempre necesitas jugadores clave que te hagan dar ese salto de calidad y te permitan mantenerte alineado con las ambiciones de este club".

Sobre la prueba ante el equipo de Enzo Maresca y el enfoque del club en el mercado de fichajes, el técnico añadió: "Es especial enfrentarse a un gran equipo como el City. Obviamente, no estamos al 100 % físicamente, pero haremos todo lo posible. La plantilla es competitiva, pero siempre hay necesidad de jugadores importantes. Stones eleva el listón. Estamos atentos a las oportunidades".