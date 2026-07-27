Stones, de 32 años, se marcha del City tras acabar su contrato el 30 de junio. En diez temporadas en el Etihad ganó seis Premier y la Liga de Campeones 2022-23.

A sus 32 años, el central siguió siendo pieza clave de la selección inglesa hasta las semifinales del Mundial 2026, titular en tres partidos —incluidos cuartos y semifinales— y revulsivo en la victoria ante México en octavos. Su cotización sigue alta en Europa, y los grandes clubes ven su fichaje como una oportunidad única.



