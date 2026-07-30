La llegada de Stones está considerada como un gran golpe para el Inter en su intento de defender su Scudetto. Chivu se ha mostrado insistente en su deseo de añadir experiencia ganadora contrastada a su línea defensiva, y Stones encaja perfectamente en ese perfil. Durante su etapa en el Manchester City, el defensa acumuló 20 grandes títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League.

Sin embargo, el fichaje de Stones podría no ser el final del refuerzo defensivo del Inter este verano. El director deportivo del club, Piero Ausilio, confirmó recientemente que hay conversaciones activas en marcha por el capitán del Tottenham, Cristian Romero. El argentino, campeón del mundo en 2022, sigue siendo un objetivo prioritario, y existe la posibilidad de que tanto Stones como Romero lleguen si Benjamin Pavard sale de San Siro durante el actual mercado de fichajes.

Más allá de las posiciones de defensa central, según se informa, el Inter ha identificado a Djed Spence como su objetivo prioritario para reforzar los carriles.