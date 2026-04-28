John Stones confirma en un emotivo vídeo que ABANDONA el Manchester City tras una década repleta de títulos

Stones publicó un emotivo vídeo en Instagram: «Este club ha sido mi hogar diez años y lo seguirá siendo siempre. Llegué niño y me voy hombre: he sido padre, me he casado y, en el campo, he logrado todo lo que soñé.

Nunca imaginé lograrlo todo y, sobre todo, recibir tanto cariño. Todos mis sueños se han cumplido con creces».

Stones fue el segundo fichaje de Guardiola en el City y, en su momento, el segundo defensa más caro del mundo.

«Sin él no habría tenido ni de lejos el mismo éxito», añadió. «Estoy muy agradecido por el tiempo que pasé a su lado y por todo lo que ganamos. Me siento afortunado por lo que ha hecho por mí».



