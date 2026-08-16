Stones ha aterrizado oficialmente en el fútbol italiano, y lo hizo con la clase de eficacia clínica que normalmente se reserva para los delanteros de élite a los que le pagan por frenar. En su primera aparición con el Inter en un amistoso de pretemporada contra el Real Betis, el internacional inglés solo necesitó unos minutos para inscribir su nombre en el marcador. Saltando al campo cuando solo quedaban veinte minutos en el reloj, Stones exhibió su calidad técnica.

El momento decisivo llegó al final del partido, cuando Stones se incorporó al ataque en una jugada a balón parado. Mostrando los instintos depredadores de un veterano número nueve, se elevó para conectar con un balón servido y ejecutó un soberbio toque con la derecha hacia el segundo palo. Fue una definición descrita por los presentes como "muy al estilo Lautaro" por su ejecución y su timing, y aseguró una victoria por 1-0 para el gigante italiano.