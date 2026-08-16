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John Stones celebra su debut con el Inter con un gol espectacular mientras la exestrella del Manchester City apunta a la gloria en la Champions League
Un debut soñado en Bari
Stones ha aterrizado oficialmente en el fútbol italiano, y lo hizo con la clase de eficacia clínica que normalmente se reserva para los delanteros de élite a los que le pagan por frenar. En su primera aparición con el Inter en un amistoso de pretemporada contra el Real Betis, el internacional inglés solo necesitó unos minutos para inscribir su nombre en el marcador. Saltando al campo cuando solo quedaban veinte minutos en el reloj, Stones exhibió su calidad técnica.
El momento decisivo llegó al final del partido, cuando Stones se incorporó al ataque en una jugada a balón parado. Mostrando los instintos depredadores de un veterano número nueve, se elevó para conectar con un balón servido y ejecutó un soberbio toque con la derecha hacia el segundo palo. Fue una definición descrita por los presentes como "muy al estilo Lautaro" por su ejecución y su timing, y aseguró una victoria por 1-0 para el gigante italiano.
- AFP
En busca de la gloria europea en Milán
Stones expresó su satisfacción por el impacto inmediato que tuvo con las icónicas franjas negras y azules. El inglés está decidido a llevar al San Siro el mayor premio del fútbol europeo de clubes, después de haber saboreado previamente el éxito en la competición con el Manchester City.
Al reflexionar sobre su nueva etapa, Stones dejó una sentida reacción sobre su actuación en el debut y el peso de la camiseta que ahora viste. El ex del Everton dijo: "La camiseta del Inter es una de las más bonitas de la historia del fútbol: se puede sentir la grandeza del club en todas partes, estoy orgulloso de formar parte de este equipo especial. Queremos escribir nuevas páginas en la historia. La Serie A es dura, hay muchos equipos que pelearán por los puestos de Champions League. He salido de mi zona de confort, quiero llevar la Champions League a la afición".
Reencuentro con caras conocidas
Un factor clave en la adaptación de Stones a la vida en Italia será la presencia de varias caras conocidas en el vestuario del Inter. El jugador, de 32 años, se reencontrará con Manuel Akanji, su antiguo compañero en el centro de la defensa del Manchester City. Ambos compartieron césped de forma memorable cuando el City derrotó al Inter en la final de la Champions League de 2023 en Estambul, pero ahora tienen la misión de formar un muro infranqueable para el mismo club al que una vez dejaron sin título.
Stones habló con cariño de su compañero, destacando el respeto mutuo que existe entre dos defensas de talla mundial. «Manuel es una persona fantástica y auténtica. Es un jugador de talla mundial y estoy feliz de reencontrarme con él», señaló Stones.
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Adaptándose al estilo italiano
El movimiento representa un cambio táctico significativo para Stones, que pasó casi una década perfeccionando el papel de «Stonesy» como híbrido entre defensa y centrocampista en Manchester. Ahora se enfrenta al reto de adaptarse a un entorno de la Serie A que presume de disciplina táctica y de estructuras defensivas diversas. «Estoy ilusionado con este reto y quiero aprender un nuevo estilo de juego al que no estoy acostumbrado», concluyó Stones.
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