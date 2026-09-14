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John Obi Mikel revela el error de mercado que le está costando esta temporada a Xabi Alonso y al Chelsea
El Chelsea, objeto de críticas por el sustituto de Fernandez
El Chelsea ha recibido duras críticas por su actividad en el mercado de fichajes de verano, en concreto por su incapacidad para asegurar un sustituto de Fernandez. El centrocampista se marchó al Manchester City el último día del mercado por una cifra récord de 125 millones de libras.
Aunque un acuerdo por la joven promesa del Mónaco Lamine Camara se vino abajo en el último momento, Mikel expresó su profunda frustración en el pódcast Obi One. "Esa es una posición que el club no ha conseguido reforzar durante el mercado de fichajes. Fallamos", afirmó Mikel. "Sabíamos que Enzo Fernandez quería irse del club. Sabíamos desde hacía mucho tiempo que quería marcharse".
- Getty Images
Los problemas defensivos con Xabi Alonso
Mikel siguió destacando cómo la falta de recambios en el centro del campo defensivo ha afectado gravemente a Alonso y a su plantilla. El Chelsea ha marcado 18 goles, pero ha encajado 12 en seis partidos esta temporada, incluido un reciente empate 2-2 con el Hull City.
«Sí, tenemos 125 millones de libras en el banco, pero no logramos traer a otro jugador y por eso estamos sufriendo ahora mismo», explicó Mikel. «Hablamos de los goles que encajamos. Sí, podemos culpar a la defensa, pero necesitas al menos dos mediocentros defensivos para poder dar cobertura y proteger a la línea de cuatro en ese sistema. Necesitas eso porque vas a quedar expuesto».
La ausencia de Moisés Caicedo
El club depende en gran medida del regreso de Caicedo, limitado a solo 14 minutos esta temporada por una lesión en la pantorrilla. Mikel cree que el equipo mejorará drásticamente una vez que el centrocampista vuelva al terreno de juego junto a Romeo Lavia o Reece James. «En cuanto vuelva, creo que seremos un equipo mucho mejor. No hay absolutamente ninguna duda al respecto», añadió Mikel. «Así que, cuando recuperemos a Caicedo con su resistencia, con esa energía que tiene para poder cubrir dos o tres posiciones e interrumpir jugadas, eso nos va a hacer mucho más sólidos».
- Getty Images Sport
¿Qué pasa ahora con el Chelsea?
El Chelsea espera que Caicedo pueda recuperar la plena forma a tiempo para su próximo partido. Alonso y su plantilla se desplazan por el oeste de Londres para medirse al Brentford el viernes por la noche, donde el técnico exigirá una victoria muy necesaria para poner en marcha su campaña en la Premier League y corregir su fragilidad defensiva.
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