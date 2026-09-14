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Moataz Elgammal

Traducido por

John Obi Mikel revela el error de mercado que le está costando esta temporada a Xabi Alonso y al Chelsea

Fichajes
J. Mikel
Enzo Fernández
Chelsea
Manchester City
Premier League
X. Alonso

John Obi Mikel ha criticado con dureza al Chelsea por no haber fichado a un sustituto en el centro del campo después de vender a Enzo Fernandez al Manchester City. El excentrocampista cree que este error de traspaso de 125 millones de libras es directamente responsable de los problemas defensivos de Xabi Alonso esta temporada, y señala que el equipo echa desesperadamente de menos al lesionado Moises Caicedo para proteger a la defensa.

  • El Chelsea, objeto de críticas por el sustituto de Fernandez

    El Chelsea ha recibido duras críticas por su actividad en el mercado de fichajes de verano, en concreto por su incapacidad para asegurar un sustituto de Fernandez. El centrocampista se marchó al Manchester City el último día del mercado por una cifra récord de 125 millones de libras.

    Aunque un acuerdo por la joven promesa del Mónaco Lamine Camara se vino abajo en el último momento, Mikel expresó su profunda frustración en el pódcast Obi One. "Esa es una posición que el club no ha conseguido reforzar durante el mercado de fichajes. Fallamos", afirmó Mikel. "Sabíamos que Enzo Fernandez quería irse del club. Sabíamos desde hacía mucho tiempo que quería marcharse".

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    Los problemas defensivos con Xabi Alonso

    Mikel siguió destacando cómo la falta de recambios en el centro del campo defensivo ha afectado gravemente a Alonso y a su plantilla. El Chelsea ha marcado 18 goles, pero ha encajado 12 en seis partidos esta temporada, incluido un reciente empate 2-2 con el Hull City.

    «Sí, tenemos 125 millones de libras en el banco, pero no logramos traer a otro jugador y por eso estamos sufriendo ahora mismo», explicó Mikel. «Hablamos de los goles que encajamos. Sí, podemos culpar a la defensa, pero necesitas al menos dos mediocentros defensivos para poder dar cobertura y proteger a la línea de cuatro en ese sistema. Necesitas eso porque vas a quedar expuesto».

  • La ausencia de Moisés Caicedo

    El club depende en gran medida del regreso de Caicedo, limitado a solo 14 minutos esta temporada por una lesión en la pantorrilla. Mikel cree que el equipo mejorará drásticamente una vez que el centrocampista vuelva al terreno de juego junto a Romeo Lavia o Reece James. «En cuanto vuelva, creo que seremos un equipo mucho mejor. No hay absolutamente ninguna duda al respecto», añadió Mikel. «Así que, cuando recuperemos a Caicedo con su resistencia, con esa energía que tiene para poder cubrir dos o tres posiciones e interrumpir jugadas, eso nos va a hacer mucho más sólidos».

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    ¿Qué pasa ahora con el Chelsea?

    El Chelsea espera que Caicedo pueda recuperar la plena forma a tiempo para su próximo partido. Alonso y su plantilla se desplazan por el oeste de Londres para medirse al Brentford el viernes por la noche, donde el técnico exigirá una victoria muy necesaria para poner en marcha su campaña en la Premier League y corregir su fragilidad defensiva.

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