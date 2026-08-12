Getty Images Sport
Traducido por
John McGinn insiste en que el Aston Villa «no tiene techo» mientras el club apunta ahora a ganar la Supercopa ante el PSG
Un Aston Villa renovado se enfrenta al gigante francés
Este enfrentamiento supone una reedición de los cuartos de final de la Champions League 2024-25, una eliminatoria que demostró que el Villa podía competir con los mejores. Aunque finalmente cayó por un 5-4 en el global, una enérgica victoria por 3-2 en la vuelta en Villa Park lanzó un aviso al resto de Europa. Sin embargo, la plantilla con la que Emery afronta la final del miércoles es significativamente distinta de la que llevó al PSG al límite hace apenas 18 meses.
Figuras clave como Morgan Rogers, Lucas Digne y Youri Tielemans se han marchado, mientras que el poderoso centrocampista Amadou Onana está de baja por una lesión de larga duración. Además, las estrellas Emi Martinez, Ezri Konsa y Ollie Watkins han recibido un periodo adicional de descanso tras sus actuaciones en la Copa del Mundo. Esto deja a Emery con un quebradero de cabeza a la hora de elegir, ya que es probable que solo cuatro jugadores que fueron titulares aquella famosa noche en Birmingham formen parte del once inicial en Austria.
- Getty Images Sport
El capitán mantiene la confianza en la evolución del Villa
A pesar de la importante renovación de la plantilla, McGinn sigue firme en su convicción de que el club va por el buen camino. Tras ocho años en el club, el capitán ha vivido en primera persona la transformación de un equipo que luchaba en la Championship a otro que compite en la Champions League. McGinn disfruta con la etiqueta de tapado y con la oportunidad de volver a demostrar que quienes dudan están equivocados en el gran escenario.
«Han cambiado muchas cosas en los ocho años que llevo aquí», explicó McGinn. «Cuando fichas al mejor talento joven inglés y los jugadores rinden al máximo nivel, va a haber interés. Tenemos una estructura establecida, unos estándares y unas normas que nos han llevado al éxito. Estoy realmente ilusionado con el nuevo Aston Villa».
«Tenemos nuestro núcleo principal, el mismo entrenador, los mismos métodos y el mismo deseo de lograr más. Mucha gente pensó que habíamos tocado techo hace un par de temporadas y les demostramos que estaban equivocados».
McGinn aporta motivación mientras Emery persigue hacer historia
McGinn nunca ha sido de esquivar un poco de cachondeo en el vestuario, aunque eso implique señalar los pocos fracasos de su prestigioso entrenador. Emery se ha consolidado como una potencia continental, levantando un quinto título de la Europa League en mayo después de guiar al Aston Villa a una victoria histórica sobre el Friburgo en Estambul, pero la Supercopa sigue siendo la que se le escapó. Emery admitió que el centrocampista escocés le había estado pinchando con su historial en el pasado.
«Él, señalando a McGinn, me lo recordó la semana pasada, sobre la derrota ante el Chelsea», reveló Emery. «Por supuesto, es una oportunidad. Un trofeo es algo que puede darnos un momento especial. Jugar por trofeos es, como profesionales, nuestro objetivo. El PSG es el favorito, pero tengo ganas de jugar, de ver cómo podemos medir este partido ante el PSG con nuestra capacidad. Como entrenador, como jugador, como club, es un trofeo. Es algo que nos hace sentir orgullosos de cómo somos y de cómo hemos llegado hasta aquí»
- Getty Images Sport
La reestructuración de la plantilla presenta nuevos desafíos
La tarea del Aston Villa en Salzburgo se ve aún más complicada por el hecho de que el equipo ha experimentado una transformación significativa desde su último enfrentamiento con el PSG. Esto significa que Emery probablemente alineará un once inicial con solo cuatro jugadores que fueron titulares en aquel dramático cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el regreso de Boubacar Kamara a la convocatoria supone un impulso, aunque el centrocampista todavía sigue recuperando su forma competitiva tras una grave lesión de rodilla. Con más de 6.000 aficionados del Aston Villa desplazándose a Austria, el escenario está listo para que Emery asegure por fin el único trofeo que se le ha resistido.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias