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John McGinn admite que Escocia sufrió un «duro revés» mientras el inicio sin victorias de Sebastien Pocognoli continúa tras la humillación ante Suiza
Desastroso inicio en Hampden Park
McGinn reconoció que Escocia sufrió un duro revés tras ser desmantelada por 3-0 por Suiza en el debut de Pocognoli en casa. El centrocampista vio cómo el plan de partido de su equipo se desmoronó en el minuto 11, cuando Hendry recibió una roja directa por una falta siendo el último hombre. La cuesta arriba posterior dejó al recién nombrado seleccionador todavía en busca de su primera victoria tras dos partidos de la Nations League.
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McGinn reflexiona sobre una noche difícil
Al sumar su 91ª internacionalidad y alcanzar a Jim Leighton en la tercera posición compartida de la lista histórica de apariciones con Escocia, el veterano centrocampista admitió que la adaptación a una nueva identidad táctica bajo Pocognoli ya ha sufrido serias turbulencias. En declaraciones a BBC Scotland, McGinn reconoció la magnitud del desafío: «Podríamos haberlo hecho mejor por momentos, pero estamos empezando un nuevo capítulo, aprendiendo a jugar de una manera diferente. Fue un gran revés para nosotros».
Al reflexionar sobre la necesidad de asimilar las lecciones de una noche dura, añadió: «Tenemos mucho de lo que aprender, pero también mucho positivo que sacar de ello».
Elogios para la ingrata tarea de McBurnie
En medio de las secuelas de una dura derrota en casa, McGinn no tardó en defender la incansable aportación de Oli McBurnie, que se vio obligado a pelear solo en ataque una vez que entró Stephen Welsh para recuperar el equilibrio defensivo tras la temprana expulsión de Hendry.
Subrayando el compromiso del delantero en circunstancias difíciles, McGinn dijo: "Pensé que Oli McBurnie estuvo sobresaliente. Ha recibido muchas críticas con la camiseta de Escocia, pero [este partido] fue una tarea ingrata y lo dio todo por nosotros".
Insistiendo en el carácter que se necesita para jugar con un hombre menos y reclamando revancha en el partido de vuelta, el centrocampista afirmó: "Quedarte con 10 hombres es una prueba de carácter; tienes que apretar los dientes. Es un aprendizaje enorme para nosotros y, cuando juguemos allí contra ellos, ahora tenemos que ganar".
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Pocognoli, bajo presión desde el principio
La falta de pegada de Escocia amplió su sequía goleadora a cuatro partidos por primera vez desde 1971, al tiempo que estiró a ocho encuentros su racha sin dejar la portería a cero en Hampden. El resultado también convierte a Pocognoli en el primer seleccionador de Escocia que encadena un inicio de dos partidos sin ganar desde George Burley en 2008. La presión aumenta rápidamente de cara al duelo del sábado en Skopie contra Macedonia del Norte, seguido de otro compromiso en casa ante Eslovenia.
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