En medio de las secuelas de una dura derrota en casa, McGinn no tardó en defender la incansable aportación de Oli McBurnie, que se vio obligado a pelear solo en ataque una vez que entró Stephen Welsh para recuperar el equilibrio defensivo tras la temprana expulsión de Hendry.

Subrayando el compromiso del delantero en circunstancias difíciles, McGinn dijo: "Pensé que Oli McBurnie estuvo sobresaliente. Ha recibido muchas críticas con la camiseta de Escocia, pero [este partido] fue una tarea ingrata y lo dio todo por nosotros".

Insistiendo en el carácter que se necesita para jugar con un hombre menos y reclamando revancha en el partido de vuelta, el centrocampista afirmó: "Quedarte con 10 hombres es una prueba de carácter; tienes que apretar los dientes. Es un aprendizaje enorme para nosotros y, cuando juguemos allí contra ellos, ahora tenemos que ganar".