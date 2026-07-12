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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

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¡Johan Manzambi rechaza al Newcastle! El Aston Villa está «cerrando» el fichaje de la estrella del Friburgo

Fichajes
J. Manzambi
Aston Villa
Newcastle
Friburgo
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Bundesliga

El Aston Villa está a punto de fichar al centrocampista del Friburgo Johan Manzambi, tras arrebatarle el acuerdo al Newcastle. El internacional suizo prefiere el Villa Park y el trato se cierra para la temporada 2026-27.

  • El Villa adelanta a los Magpies en la carrera por el fichaje

    El Aston Villa cierra el fichaje del centrocampista Manzambi, del Friburgo, un golpe para sus rivales de la Premier.

    Aunque el Newcastle United ya tenía un acuerdo con el Friburgo por más de 50 millones de libras, el jugador de 20 años no se había comprometido.

    Esa demora permitió a Villa acelerar su operación. Según The Athletic, el club intensificó el interés tras la lesión de Amadou Onana con Bélgica en el Mundial 2026. Manzambi podría sustituir al mediocampista belga, y la posibilidad de jugar la Liga de Campeones habría inclinado la balanza a favor de Villa.



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    Frustración en el Newcastle al ver cómo se le escapa otro fichaje

    El fracaso del fichaje de Manzambi es un golpe para el Newcastle y su entrenador, Eddie Howe, que ya vio cómo el Liverpool se adelantaba por Víctor Muñoz el mes pasado.

    El club presionó fuerte: la directiva habló en persona con el Friburgo e intentó convencer al jugador, a su entorno y a su familia de que St James’ Park era el mejor lugar para su carrera, pero ahora parece que elegirá al Aston Villa.


  • El factor de la Liga de Campeones

    Pese a su poderío económico, los Magpies no le ofrecían a Manzambi lo que más deseaba: jugar en las principales competiciones europeas. Sin posibilidad de disputar la Liga de Campeones u otro torneo continental, el Newcastle quedó vulnerable en las negociaciones.

    El jugador quería esperar a la eliminación de Suiza en el Mundial para tomar una decisión, algo que no ocurrió hasta el sábado, cuando perdió en la prórroga contra Argentina.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Estrella emergente de la Bundesliga y del Mundial

    Manzambi llega con la reputación de ser uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. En la temporada 2025-26 disputó 47 partidos, marcó siete goles y dio nueve asistencias, ayudando al Friburgo a terminar séptimo en la Bundesliga y a llegar a la final de la Europa League, donde brilló ante el Villa y despertó el interés de Unai Emery.

    Su cotización subió aún más tras brillar en el Mundial de Norteamérica: marcó dos goles entrando desde el banquillo en los últimos 19 minutos de la victoria 4-1 de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina, y volvió a anotar como titular en el 2-1 contra la anfitriona Canadá, demostrando su capacidad para decidir en grandes escenarios antes de que Suiza cayera en cuartos.