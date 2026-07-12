¡Johan Manzambi rechaza al Newcastle! El Aston Villa está «cerrando» el fichaje de la estrella del Friburgo

El Aston Villa cierra el fichaje del centrocampista Manzambi, del Friburgo, un golpe para sus rivales de la Premier.

Aunque el Newcastle United ya tenía un acuerdo con el Friburgo por más de 50 millones de libras, el jugador de 20 años no se había comprometido.

Esa demora permitió a Villa acelerar su operación. Según The Athletic, el club intensificó el interés tras la lesión de Amadou Onana con Bélgica en el Mundial 2026. Manzambi podría sustituir al mediocampista belga, y la posibilidad de jugar la Liga de Campeones habría inclinado la balanza a favor de Villa.







