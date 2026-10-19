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Johan Manzambi, centrocampista del Aston Villa, toma una decisión definitiva sobre su traspaso ante el interés del Liverpool y el Barcelona
Manzambi se compromete con el Aston Villa
Manzambi no tiene planes inmediatos de abandonar el Aston Villa, lo que supone un revés para sus numerosos pretendientes. El centrocampista llegó al club procedente del SC Freiburg por 60 millones de euros en julio y firmó un contrato hasta junio de 2031. Aunque aspira a jugar algún día al máximo nivel, el informe señala que el joven está muy contento con su decisión de fichar por el Villa y de trabajar a las órdenes de Emery.
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El Liverpool sigue de cerca al centrocampista
El Liverpool ha sido relacionado insistentemente con el jugador, y su entrenador, Andoni Iraola, quiere llevarlo a Anfield. Según The Sun, el rendimiento del futbolista ha impresionado al técnico del Liverpool y a su cuerpo técnico. Además, fuentes suizas afirman que los dirigentes de Anfield han manifestado su intención de seguir la evolución del centrocampista durante toda la temporada con vistas a ficharlo el próximo verano.
Los gigantes europeos rondan a la estrella
Además del Liverpool, tanto el Barcelona como el Bayern de Múnich se han fijado en las impresionantes actuaciones del internacional suizo. El Bayern lo conoce bien de su etapa en el SC Freiburg y sigue siendo un gran admirador de su juego.
Por su parte, al Barcelona también le ha impresionado su rápida adaptación al fútbol inglés. Esta temporada suma dos goles y dos asistencias en solo cuatro partidos de la Premier League. Además, el centrocampista brilló en la victoria por 6-0 ante el Fenerbahce en la Champions League, con un gol y una asistencia. También marcó el gol decisivo en la victoria liguera por 1-0 frente al Newcastle United el sábado, lo que refuerza aún más su importancia para el Aston Villa.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Manzambi?
Tratará de mantener su excelente estado de forma mientras el Aston Villa continúa su campaña en las competiciones nacionales. El jugador está firmemente convencido de que quedarse le ofrece un entorno ideal para aprender de Emery, por lo que el Liverpool y el Barcelona tendrán que esperar pacientemente antes de realizar cualquier acercamiento formal en el futuro.
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