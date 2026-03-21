Joey Barton se enfrenta a una «ruina financiera» de un millón de libras tras denegársele la libertad bajo fianza por un delito de lesiones graves

La magnitud de la exposición financiera de Barton ha acaparado los titulares en las últimas semanas. Este mes se le ha condenado a pagar 339 000 libras, más las costas judiciales, a la exinternacional inglesa Eni Aluko tras compararla con la asesina en serie Rose West en unas publicaciones en las redes sociales, un veredicto que ha aumentado considerablemente una factura ya de por sí astronómica. Esto se sumó a una demanda por difamación presentada por el presentador de BBC Radio 2 Jeremy Vine, quien demandó a Barton por unas publicaciones en X en las que lo tildaba falsamente de «pederasta» y «defensor de los pedófilos».

Vine confirmó el verano pasado que Barton había cubierto sus costas judiciales tras perder ese caso, afirmando que la batalla le había costado al excentrocampista «según sus cálculos, 600 000 libras». Una fuente cercana a la situación ha revelado la gravedad de la misma, afirmando: «Barton se enfrenta a serios problemas y eso solo ha empeorado por el hecho de que se ha visto envuelto en tantos casos judiciales. Cada uno cuesta miles de libras en honorarios legales y, si pierdes, es aún peor».