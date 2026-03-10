Joey Barton permaneció detenido durante un mes por una presunta agresión con un palo de golf que dejó a la víctima en estado «grave» y en peligro de perder la vista en un ojo

La víctima de la presunta agresión ha sido identificada ante el tribunal como Kevin Lynch, entrenador de fútbol no profesional y director de colegio. Los servicios de emergencia acudieron a Fairway, cerca del club de golf Huyton and Prescot, aproximadamente a las 9:00 p. m. del domingo, tras recibir informes de un altercado violento. La fiscal Chelsea Kearns declaró ante el tribunal que un testigo describió haber visto a un hombre siendo agredido después de que Barton y la víctima supuestamente mantuvieran una «acalorada discusión» que comenzó dentro de la sede del club y se trasladó al exterior.

Los profesionales médicos han descrito el estado de Lynch como grave pero estable, aunque las lesiones sufridas son importantes. Se informó al tribunal de que la víctima, de 51 años, sufrió lesiones en las costillas y la cara, y existe una gran preocupación por que pueda perder la vista en un ojo como consecuencia del altercado. La policía de Merseyside confirmó que la investigación sigue en curso, y que los agentes ya han realizado pesquisas puerta a puerta y revisado las imágenes de los timbres de las viviendas de la zona residencial circundante.