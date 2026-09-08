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Millwall v Newcastle United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Joe Willock marca al final y el Newcastle supera por la mínima al Millwall en la Carabao Cup

Newcastle
J. Willock
Carabao Cup
Millwall vs Newcastle
Millwall

Joe Willock marcó el gol de la victoria en los últimos minutos para que el Newcastle United superara un susto ante el Millwall, equipo del Championship, y alcanzara los octavos de final de la Carabao Cup. Al equipo de Matthias Jaissle le costó encontrar el gol hasta que el centrocampista rompió por fin el empate en The Den.

  • El Newcastle sobrevive a un susto en la Carabao Cup

    El Newcastle se ha asegurado su plaza en los octavos de final de la Carabao Cup tras lograr una trabajada victoria sobre el Millwall. Jaissle alineó un once inicial de garantías para la eliminatoria de tercera ronda en The Den. Pese a presentar una alineación temible, el conjunto de la Premier League tuvo problemas para encontrar su ritmo en el último tercio.

    El campeón de 2025 dominó la posesión, pero se mostró increíblemente falto de pegada de cara a portería durante gran parte de la noche. Willock acabó siendo el héroe, al evitar que los visitantes quedaran al borde de una inminente tanda de penaltis. Su decisiva intervención final permitió a Jaissle mantener su inicio invicto de la temporada.

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    Willock rompe la férrea resistencia del Millwall

    El Newcastle apenas consiguió un solo disparo a puerta durante una frustrante primera hora en el sur de Londres. El portero del Millwall, Filip Marschall, se hizo grande y desvió con brillantez un venenoso disparo de Willock junto a su poste.

    Sin embargo, el centrocampista no sería frenado una segunda vez a medida que corría el reloj. En el minuto 81, Lewis Hall puso un centro raso y preciso al área.

    Willock reaccionó más rápido y envió el balón a la red para romper por fin la férrea resistencia del Millwall. El gol supuso un enorme alivio para los aficionados del Newcastle desplazados, que habían visto a su equipo sufrir durante largos tramos.

  • Arconte estrella el balón en el poste en un emocionante empate

    Antes del gol de Willock, el Millwall había amenazado con dar la campanada en la copa. El suplente Tairyk Arconte estuvo a punto de castigar una defensa poco contundente de Tino Livramento cuando se plantó solo ante el portero, pero su disparo raso se estrelló en el poste.

    El Newcastle también vivió momentos de intensa frustración en el otro extremo. El equipo visitante reclamó con fuerza un penalti justo al filo del descanso. Fabian Schar pareció sufrir un tirón de camiseta dentro del área por parte del defensa del Millwall Caleb Taylor. Sin embargo, el árbitro desestimó las protestas, lo que obligó al Newcastle a encontrar finalmente el gol en una jugada.

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  • Millwall v Newcastle United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    El Newcastle se prepara para la prueba del Leeds United

    Tras superar con éxito su complicado compromiso copero, el Newcastle volverá a centrar su atención en la competición doméstica. El conjunto de St James' Park se enfrentará al Leeds United en su próximo partido de la Premier League, con el objetivo de seguir ganando impulso.

    Mientras tanto, el Millwall deberá rehacerse y centrarse en escalar posiciones en la clasificación del Championship. El Millwall recibirá al Blackburn Rovers en su próximo partido de liga.

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