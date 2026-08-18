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Joe Hart revela el mayor desafío del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola mientras el Arsenal se prepara para el «escrutinio del campeón»
Gestionar las expectativas internas en el Etihad
El Manchester City está entrando en una nueva era valiente tras la conclusión de la histórica y repleta de títulos etapa de Guardiola en el Etihad Stadium. La llegada de Enzo Maresca marca un cambio significativo en la jerarquía del club, pero el exguardameta del City Hart cree que la jerarquía será pragmática con respecto al futuro inmediato.
A pesar de una decepcionante derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, Hart sugiere que el club no va a cargar a su nuevo entrenador italiano con exigencias imposibles mientras la plantilla atraviesa una evolución natural.
En declaraciones en Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart dijo: "Creo que el club no está depositando una enorme expectación en esta temporada. Creo que siguen creyendo que tienen el equipo y que tienen la calidad para competir. Sigo sintiendo que querrán pelear en todos los frentes. Pero no creo que vaya a haber esta temporada el mismo tipo de presión como organización. No creo que vayan a estar sometidos internamente a esa presión".
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El ruido externo al que se enfrenta Maresca
Maresca hereda un equipo que dominó el fútbol inglés durante casi una década, y cualquier bajada del nivel será recibida con críticas inmediatas. El club está navegando actualmente un mercado de fichajes complejo, con conversaciones en marcha por el talento de 18 años del Lille Ayyoub Bouaddi en una operación valorada en 85,6 millones de libras, junto con el interés continuado en Enzo Fernandez, del Chelsea.
Hart advirtió de que la narrativa en torno al club podría cambiar rápidamente si los resultados no acompañan a Maresca en las primeras semanas de la campaña de la Premier League. «De puertas afuera, siempre va a haber ruido», señaló Hart. «Maresca se verá inmediatamente bajo fuego por la forma en que la gente querrá lanzarse sobre el Manchester City si realmente tiene dificultades».
«De puertas adentro, creo que son lo bastante inteligentes como negocio para entender que lo que está pasando ahora mismo va a ser difícil».
Arsenal y el peso de la corona
La conversación también derivó en el principal rival del City, el Arsenal, que por fin ha destronado al conjunto de Mánchester para hacerse con el trono. Después de ver al City ganar cuatro títulos consecutivos entre 2021 y 2024, el equipo de Mikel Arteta es ahora el que tiene la diana en la espalda.
Hart, que formó parte de los equipos del City que no lograron defender sus títulos en las temporadas 2012-13 y 2014-15, advirtió de que el Arsenal está a punto de experimentar un nivel de escrutinio al que nunca antes se ha enfrentado.
Al reflexionar sobre sus propias experiencias durante sus mejores años en el Etihad, Hart admitió que el éxito a menudo puede llevar a una falsa sensación de seguridad que queda hecha añicos rápidamente por la realidad de la Premier League. "En aquel momento me sentía imparable. De hecho, pensaba que era 'ese tipo'", admitió Hart.
Añadió: "Y el fútbol encuentra la manera, muy rápido, de enseñarte que no lo eres. Y cuando las cosas empezaron a torcerse, como ocurre en cualquier temporada, parecía que realmente se desmoronaban porque, de repente, estás bajo ese tipo de escrutinio de campeón".
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El desafío de mantenerse en la cima
La sensación predominante de Hart es que, aunque alcanzar la cima del fútbol inglés es un logro increíble, la verdadera prueba de un gran equipo es su longevidad. «Es realmente importante cómo va a gestionar eso el Arsenal, pero Mikel Arteta ha hecho un trabajo brillante, y toma decisiones muy importantes y valientes. Y se trata de cómo gestionas ese primer golpe. Es irónico que llegar a la cima sea lo fácil, de verdad que lo es», concluyó Hart.
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