Hart afirmó que a los porteros les cuesta atajar disparos sin efecto a la altura de los hombros. Para el exportero del Manchester City, la repetición del fallo en el torneo descarta una coincidencia.

«Veo este tipo de goles demasiado en un Mundial; algo raro hay en ese balón», afirmó Hart. «A esa altura de los hombros, si el balón no tiene efecto ni gira, los porteros fallan».

Sobre el disparo de Mbappé añadió: «Mbappé suelta el balón con el pie; hay defensas por medio y eso dificulta la acción del portero Ahmed Basil, pero no le quita los ojos de encima. Fíjate en la trayectoria: no se mueve.

No va directo a la esquina; no critico al portero, pues he visto lo mismo con Mendy, Luca Zidane y Pickford. Simplemente parece que no calculan bien el tiempo con este balón del Mundial en disparos por encima del hombro sin efecto.

«En cuanto sale [del pie de Mbappé], un portero puede avanzar y lanzarse, pero parece que el balón ya está sobre él antes de tocarlo. ¿Cuántas veces se ve en el más alto nivel que un portero toque el balón y este entre en la portería? Muy pocas, porque, si llegan a tocarlo, lo desvían fuera».