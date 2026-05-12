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Adhe Makayasa

Traducido por

Joe Gómez duda sobre su futuro en el Liverpool, pues reconoce que «cualquier cosa puede pasar» en el mercado estival

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J. Gomez
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Joe Gómez ha admitido que no sabe si seguirá en el Liverpool la próxima temporada. Como su contrato acaba en 2025, el próximo mercado de verano podría poner fin a sus once años en el club.

  • Aumenta la competencia en Anfield

    Gómez afronta los últimos doce meses de su contrato con menos minutos: solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League en las dos últimas temporadas bajo Arne Slot. Además, el club ha fichado a los jóvenes defensas Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet para reforzar una zaga que ya cuenta con Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté.

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    La incertidumbre en la ventana

    Al hablar sobre la posibilidad de marcharse este verano, el versátil defensa se mostró filosófico sobre su etapa en el club. Gómez dijo: «Puede pasar cualquier cosa. La verdad es que no sé qué pasará; solo me queda un año, así que lo que tenga que ser, será. Estoy muy agradecido por estos 11 años en este club y solo puedo dar las gracias; ya veremos».

  • Un legado repleto de trofeos

    Desde su llegada del Charlton en 2015, Gómez se ha convertido en una figura emblemática en Anfield, con 272 partidos y todos los títulos importantes. Ha conquistado dos Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y dos Carabao Cups. Aunque su versatilidad en la defensa sigue siendo clave, el interés previo de Newcastle United y Aston Villa indica que tendría pretendientes si el Liverpool lo vendiera antes de 2027.

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    Es hora de decidir sobre Slot

    El Liverpool debe decidir si renueva a su jugador más veterano o le traspasa para evitar perderlo gratis. La plantilla probablemente recurrirá a su experiencia en las últimas semanas de liga. Sin embargo, con Konaté cerca de firmar y la llegada de Jacquet, Gómez debe demostrar su valor para mantenerse en la rotación este ajetreado verano.

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