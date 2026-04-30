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Joe Cole advierte al West Ham sobre el traspaso de Mateus Fernandes, un «auténtico futbolista» que interesa a Manchester United y Liverpool
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Fernandes siguió los pasos de Ronaldo y Figo en el Sporting
Fernandes llegó a la Premier League en 2024 tras fichar por el Southampton procedente del Sporting. Es un producto de la famosa cantera que lanzó a estrellas como Cristiano Ronaldo, Luis Figo y Rafael Leão.
En su complicada temporada de debut en Inglaterra descendió con los Saints, pero mostró suficiente talento para que el West Ham pagara 40 millones de libras (54 millones de dólares) por su fichaje.
Por qué el centrocampista portugués se ha convertido en uno de los favoritos de la afición
Su llegada al East End fue lenta y la temporada de los Hammers fue irregular, pero ahora brilla de nuevo en otra lucha por evitar el descenso. Fernandes, con su juego intenso y sus goles espectaculares, se ha ganado al público.
Ahora el desafío es retener a este jugador de 21 años con gran proyección. Manchester United busca refuerzos para su mediocampo y Liverpool ve a Fernandes como un fichaje inteligente.
- Specsavers
¿Podrá el West Ham retener a Fernandes ante el interés del Manchester United y el Liverpool?
El excentrocampista del West Ham Cole —que salió de su retiro con un contrato de cesión de un día para jugar en el Warley FC, el «Mejor Peor Equipo» de Specsavers, que la temporada pasada registró una victoria y 18 derrotas, encajando 81 goles— respondió a GOAL cuando se le preguntó si los Hammers harían bien en retener a Fernandes a largo plazo: «Es un gran jugador. Ha sido un fichaje maravilloso.
Es un competidor, está siempre en el partido y eso me gusta. Es un centrocampista completo: marca, asiste, lucha y trabaja por el equipo. Un sueño.
“Dada la situación del West Ham, ahora solo importa la permanencia. Pero, si logran mantenerse en la Premier, él será clave para el futuro del equipo; seguro que habrá clubes interesados”.
Abrazando la mentalidad popular del amor por el juego
Fernandes es un jugador capaz de hacer levantarse a la afición gracias a sus entradas fuertes, su conducción y sus disparos lejanos. Es un espectáculo y siempre da el 100 %.
Lo mismo se dijo de Cole, quien salió de la cantera del West Ham y se convirtió en uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés. Ganó tres Premier Leagues con el Chelsea, jugó 56 partidos con su selección y también vistió las camisetas de Liverpool, Aston Villa y Coventry antes de retirarse.
Ha vuelto brevemente con el Warley y afirma que el fútbol base conserva la diversión que él disfrutó: «Exactamente, el amor por el juego. Formé un equipo con amigos nada más retirarme. Jugamos desde los 37 hasta los 41, y todos empezaron a lesionarse y cosas así.
Los chicos disfrutaban volviendo a ponerse las botas, jugando y viéndose los domingos. A veces íbamos al pub después. Era una forma estupenda de cerrar la semana. Me encantaba; los chicos de Warley eran geniales».
¿Ayudará Fernandes al West Ham a evitar el descenso de la Premier League?
Cole se ha pasado al análisis deportivo, lo que le permite seguir de cerca a jugadores como Fernandes mientras cubre la actualidad futbolística nacional, continental e internacional. Dados sus fuertes lazos profesionales y emocionales con el West Ham, esperará ver cómo el equipo de Nuno Espírito Santo logra mantenerse en la Premier League en los cuatro partidos que le quedan de la temporada 2025-26.
Mientras, Specsavers documenta la transformación del Warley FC en su serie de YouTube «Best Worst Team». No te pierdas a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir al equipo.