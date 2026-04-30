Joe Cole advierte al West Ham sobre el traspaso de Mateus Fernandes, un «auténtico futbolista» que interesa a Manchester United y Liverpool

Fernandes es un jugador capaz de hacer levantarse a la afición gracias a sus entradas fuertes, su conducción y sus disparos lejanos. Es un espectáculo y siempre da el 100 %.

Lo mismo se dijo de Cole, quien salió de la cantera del West Ham y se convirtió en uno de los talentos más prometedores del fútbol inglés. Ganó tres Premier Leagues con el Chelsea, jugó 56 partidos con su selección y también vistió las camisetas de Liverpool, Aston Villa y Coventry antes de retirarse.

Ha vuelto brevemente con el Warley y afirma que el fútbol base conserva la diversión que él disfrutó: «Exactamente, el amor por el juego. Formé un equipo con amigos nada más retirarme. Jugamos desde los 37 hasta los 41, y todos empezaron a lesionarse y cosas así.

Los chicos disfrutaban volviendo a ponerse las botas, jugando y viéndose los domingos. A veces íbamos al pub después. Era una forma estupenda de cerrar la semana. Me encantaba; los chicos de Warley eran geniales».