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«Jodido bicho raro»: Erling Haaland, objeto de las burlas de un compañero del Manchester City con un mensaje alocado en el balón del héroe del hat-trick tras la goleada al Liverpool
La «extraña» sorpresa de Haaland tras el partido
Tras el pitido final del partido de cuartos de final de la FA Cup en el Etihad Stadium, Haaland publicó en Instagram una foto en la que aparecía con el balón del partido en las manos, acompañándola del comentario «No ha estado mal este sábado», pero fue el mensaje que le había garabateado uno de sus compañeros el que acaparó los titulares. Entre las firmas habituales, un jugador optó por una valoración más directa, calificándolo de «jodido bicho raro» mientras celebraba su primer hat-trick con el club desde agosto de 2024.
Esta broma pone de relieve el estatus único que Haaland tiene en el vestuario del City, donde su eficacia robótica frente a la portería sigue asombrando a sus compañeros. A pesar de las bromas, el delantero se mostró reflexivo al hablar de su estado de forma reciente, admitiendo que sus actuaciones en 2026 no habían estado a la altura de sus propias expectativas, que eran altísimas.
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«El City no está a la altura», afirma Haaland
«Ha habido demasiados altibajos, lo cual no ha sido suficiente», declaró Haaland a TNT Sports tras la goleada al equipo de Arne Slot. Aunque el delantero —que ha logrado la impresionante cifra de 33 goles esta temporada— había sido muy prolífico antes de Navidad, le ha costado más marcar desde principios de año, lo que ha suscitado dudas sobre si podría mantener su increíble nivel de rendimiento.
El delantero también expresó su frustración con el calendario actual del City, señalando que la ausencia de competiciones europeas ha cambiado la dinámica de su campaña. «Por ahora es una semana larga para nosotros porque no estamos en la Champions League, lo cual no es suficiente, pero tenemos que enfrentarnos al Chelsea, que es otro partido», añadió, manteniendo su atención firmemente puesta en el próximo choque de semifinales en Wembley.
Lijnders elogia una definición «increíble»
En ausencia de Pep Guardiola, sancionado, el segundo entrenador, Pep Lijnders, se hizo cargo del equipo desde la banda y quedó impresionado por el segundo gol de Haaland: un cabezazo imponente a la salida de un centro de Antione Semenyo. Lijnders, que ha visto de cerca a muchos de los mejores delanteros del mundo, quedó especialmente impresionado por la enorme capacidad atlética que demostró el City en su camino hacia las semifinales.
«He trabajado con muchos buenos delanteros, con muchos goles», dijo Lijnders. «El segundo gol fue una locura, la forma en que atacó, cómo vuela, cómo coloca el balón en la esquina. Me encantan estos goles de delantero a la vieja usanza». #
Haaland completó su goleada con un penalti y un remate certero por debajo del larguero tras un pase del joven Nico O'Reilly.
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Cómo se forja una máquina de marcar goles
Lijnders no tardó en salir en defensa del delantero ante las recientes críticas, señalando la enorme carga física y mental que soporta el internacional noruego. Tras haber disfrutado de un descanso adicional durante el reciente parón internacional, en el que solo disputó uno de los dos partidos de Noruega, Haaland se mostró notablemente más en forma y con más energía en su presión y sus movimientos.
«Es una locura lo que le pedimos [a Haaland]», explicó Lijnders. «Presionar, correr en el área y mantener la posesión: son muchas cosas las que le pedimos, y hacerlo cada tres días. No todo va a salir como uno quiere en una temporada tan larga, pero el hecho de que vuelva así demuestra su carácter y su mentalidad. Es una máquina con la que trabajar».