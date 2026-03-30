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Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«¡Joder, estoy jugando en Old Trafford!» - Joshua Zirkzee confiesa que la emblemática canción del Manchester United todavía le pone la piel de gallina, a pesar de los rumores sobre su posible traspaso

J. Zirkzee
Manchester United
Premier League

Joshua Zirkzee ha hablado abiertamente sobre el «increíble» ambiente que se respira en Old Trafford y ha admitido que todavía se le pone la piel de gallina cuando juega con el Manchester United. El delantero holandés llegó procedente del Bolonia con grandes expectativas y se ganó inmediatamente el cariño de la grada Stretford End; insiste en que esa sensación de asombro no ha desaparecido, a pesar de que siguen circulando rumores sobre su futuro en el club.

  • El ambiente emblemático deja a Zirkzee boquiabierto

    Zirkzee ha rendido un emotivo homenaje a Old Trafford, describiendo el «aura» única del estadio que sigue dejándole boquiabierto tras dos años en el club. Desde su llegada procedente del Bolonia, este jugador de 24 años ha vivido tanto los momentos álgidos, como ganar en su debut, como los bajos, marcados por la inestabilidad en el banquillo que le ha privado de minutos de juego, pero su vínculo con la afición del United sigue siendo su principal fuente de motivación.

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    «No hay nada igual en todo el mundo»

    Al hablar con los medios del club sobre la experiencia de un día de partido, a Zirkzee le costó encontrar las palabras adecuadas para describir la intensidad del ambiente. «No creo que haya nada igual», explicó el delantero. «Cuando empiezan a cantar "United Road" antes del partido, y tú estás ahí... incluso si estás jugando un partido, a veces simplemente miras a tu alrededor y piensas: "Joder, estoy jugando en Old Trafford". Es muy especial, simplemente se nota. Es una sensación difícil de explicar, pero es ese tipo de energía, ese aura que envuelve el estadio con toda su historia y los grandes jugadores que han pasado por este club».

    «Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de poder salir al campo ante estos aficionados. Es increíble, el estadio, la afición. Creo que no hay nada igual en todo el planeta».

  • Un futuro incierto ante el interés de la Serie A

    La muestra pública de afecto del delantero hacia el club llega en un momento complicado, ya que los informes apuntan a que su estancia en Inglaterra podría verse truncada. Tras haber tenido dificultades para consolidarse como titular en 2026, el internacional neerlandés se encuentra, según se informa, «desanimado y entristecido» por su actual papel secundario bajo el actual cuerpo técnico. De hecho, cobran fuerza los rumores sobre un posible regreso a Italia, donde se cree que tanto la Juventus como la Roma están siguiendo de cerca su situación.

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    La vida bajo el mando de Michael Carrick

    Por ahora, Zirkzee se centra en el futuro inmediato bajo las órdenes de Michael Carrick. Tras recuperarse de una lesión leve que le mantuvo fuera de los primeros partidos del nuevo entrenador, el delantero se ha visto limitado a salir desde el banquillo. Sin embargo, según se informa, la directiva del club se muestra reacia a autorizar su salida, ya que la plantilla sigue careciendo de opciones ofensivas con experiencia. Con la temporada entrando en su recta final, el internacional holandés sigue decidido a ayudar al club a terminar con fuerza. Queda por ver si esta será su última racha de partidos en el Teatro de los Sueños, pero sus últimos comentarios sugieren que, pase lo que pase, el sonido del Stretford End permanecerá con él mucho después de que su carrera como jugador haya terminado.

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