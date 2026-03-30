«¡Joder, estoy jugando en Old Trafford!» - Joshua Zirkzee confiesa que la emblemática canción del Manchester United todavía le pone la piel de gallina, a pesar de los rumores sobre su posible traspaso

Al hablar con los medios del club sobre la experiencia de un día de partido, a Zirkzee le costó encontrar las palabras adecuadas para describir la intensidad del ambiente. «No creo que haya nada igual», explicó el delantero. «Cuando empiezan a cantar "United Road" antes del partido, y tú estás ahí... incluso si estás jugando un partido, a veces simplemente miras a tu alrededor y piensas: "Joder, estoy jugando en Old Trafford". Es muy especial, simplemente se nota. Es una sensación difícil de explicar, pero es ese tipo de energía, ese aura que envuelve el estadio con toda su historia y los grandes jugadores que han pasado por este club».

«Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido de poder salir al campo ante estos aficionados. Es increíble, el estadio, la afición. Creo que no hay nada igual en todo el planeta».