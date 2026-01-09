Siguiendo el camino recorrido con tanto éxito por su hermano mayor Jude, se esperaba que el hermano menor se integrara sin problemas en la Bundesliga y continuara la tradición familiar de dominar los mediocampos de toda Europa.

Sin embargo, la realidad ha sido mucho más dura. Seis meses después de su llegada a Alemania, Bellingham ha encontrado la transición significativamente más difícil de lo anticipado. Aunque ha acumulado 27 apariciones en todas las competiciones, su rendimiento ha sido decepcionante. Con solo un gol y tres asistencias a su nombre, el internacional sub-21 de Inglaterra ha tenido dificultades para influir en los partidos de la manera que la directiva del Dortmund había imaginado cuando ganaron la carrera por su firma.

Durante meses, la palabra "fracaso" se ha susurrado en los pasillos del Westfalenstadion, con críticos sugiriendo que el paso de la segunda división inglesa al nivel de la Liga de Campeones fue quizás demasiado empinado, demasiado pronto. El peso del apellido Bellingham ha añadido sin duda una capa de presión que pocos otros jóvenes jugadores tienen que soportar, haciendo de cada pase mal dado o actuación discreta un evento destacado.