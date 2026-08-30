Getty Images Sport
Traducido por
Joao Pedro, tildado de «desagradecido» tras su controvertida celebración con el Brighton, mientras la estrella del Chelsea insiste: «Yo solo celebro»
Knockaert carga contra un Pedro "desagradecido"
El ambiente en Stamford Bridge ya era eléctrico mientras el equipo de Xabi Alonso buscaba mantener su inicio perfecto en la temporada de la Premier League, pero el relato cambió hacia la conducta individual tras un thriller de muchos goles.
Pedro, que cambió la Costa Sur por el oeste de Londres, fue objetivo de la afición visitante del Brighton desde el pitido inicial. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando el brasileño, después de fallar una ocasión importante antes en el partido, acabó encontrando la red y optó por celebrarlo directamente delante de la enfurecida grada visitante.
El exextremo del Brighton Anthony Knockaert estuvo entre los críticos más vehementes con el comportamiento del delantero. Recurriendo a Instagram para expresar su malestar, el francés no se contuvo en su valoración de la percibida falta de respeto del jugador hacia sus antiguos empleadores.
Escribiendo en la plataforma de redes sociales, Knockaert dijo: "No olvides lo que Brighton hizo por ti, colega. Desagradecido".
- Getty Images Sport
La estrella del Chelsea defiende su elección de celebración
Tras el pitido final, Pedro no tardó en restar importancia a la polémica e insistió en que sus acciones no fueron más que un reflejo de su pasión por marcar, y no un insulto dirigido a su antiguo club. El delantero explicó que su rutina de celebración forma parte habitual de su juego, independientemente de quién esté en la grada.
Al abordar las consecuencias del partido, Pedro dijo a BBC Sport: "Yo solo celebro, podrían ser cualesquiera aficionados, cualquier equipo. Solo quiero hacer mi celebración".
Más allá del drama individual, el delantero quiso centrarse en el progreso colectivo que se está logrando bajo el nuevo régimen de Alonso en el Chelsea. Añadió: "Empezamos muy bien, pero luego encajamos goles. Deberíamos ser más consistentes y no dar energía al rival. Dibu [Emiliano Martinez] volvió a mostrar su calidad. Paso a paso, alcanzaremos nuestro nivel".
Alonso mantiene su inicio perfecto pese al caos
La contribución de Pedro a la victoria fue significativa, ya que ahora suma dos goles y dos asistencias en sus dos primeros partidos de liga de la temporada. Su actuación recibió grandes elogios del exdelantero de la Premier League Darren Bent, que estaba cubriendo el partido para Sky Sports.
Bent quedó especialmente impresionado por la calidad técnica mostrada en el tercer gol del Chelsea, destacando la participación de Morgan Rogers y Jorrel Hato en la jugada. Al ver la repetición, Bent dijo: "Muy buena definición. Rogers estuvo en el centro de todo, la inicia, y luego está Hato con una carrera realmente buena".
- Getty Images Sport
La profundidad ofensiva alimenta el optimismo del Chelsea
La enorme cantidad de talento ofensivo de la que dispone Alonso ha transformado al Chelsea en uno de los equipos más entretenidos de ver en las primeras fases de la temporada. Con jugadores como Pedro Neto también viendo puerta, el Chelsea cuenta con múltiples vías para llegar al gol que pueden desbordar incluso a las defensas más organizadas de la Premier League.
El propio Pedro reconoció esta profundidad, señalando que la competencia por los puestos y la calidad en todo el campo están impulsando al equipo. Comentó: "Arriba somos muy fuertes. En todo el equipo tenemos buenos jugadores en cada posición".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias