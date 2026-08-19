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Joao Pedro le quita a Liam Delap el dorsal 9 del Chelsea mientras se confirman múltiples cambios en la plantilla
Joao Pedro reclama el dorsal número 9
Chelsea ha realizado cambios significativos en los dorsales de su plantilla de cara a la nueva temporada, según ha sabido talkSPORT, con Pedro heredando el dorsal 9 como movimiento más destacado. Pedro recibe la camiseta después de una brillante campaña anterior en la que fue nombrado Jugador del Año, con 20 goles y nueve asistencias en todas las competiciones.
Como consecuencia, Delap ha sido relegado al dorsal 12. Delap, que había llevado el 9 desde su llegada procedente del Ipswich Town en 2025, está ahora fuertemente vinculado con una salida de Stamford Bridge. El delantero solo logró tres goles en 47 apariciones la temporada pasada y, según se informa, está disponible para ser traspasado antes de que cierre el mercado.
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Delap estudia sus opciones de traspaso
A pesar de que todavía le quedan cinco años de contrato, Delap está entre varios delanteros que podrían salir. El Chelsea tiene disponibles a Nicolas Jackson y Marc Guiu, lo que le hace bajar aún más en el orden de preferencias. Prefiere seguir en Inglaterra la próxima temporada, a la espera de que lleguen ofertas desde la Premier League.
El Como italiano ya ha mostrado interés en hacerse con sus servicios, pero Delap está dispuesto a esperar oportunidades dentro del país. Junto a estos cambios en ataque, el Chelsea también ha renovado varios dorsales más en otras zonas del campo, mientras el entrenador Xabi Alonso prepara a su equipo para los retos que tiene por delante.
Fofana y Rogers reciben nuevos dorsales
En el resto de la plantilla, Wesley Fofana ha recibido un nuevo dorsal y heredará el número 3 que anteriormente llevaba el exdefensa del Chelsea Marc Cucurella. Fofana había llevado anteriormente tanto el 33 como el 29 en el Chelsea desde que llegó procedente del Leicester City hace cuatro años.
Mientras tanto, el fichaje récord británico Morgan Rogers llevará el dorsal 17 en el equipo de Alonso esta temporada, siguiendo los pasos de antiguas estrellas del Chelsea como Eden Hazard, Mohamed Salah y Raheem Sterling. Además, Mykhailo Mudryk ha recibido el dorsal 33 tras recibir el alta para volver a jugar, dejando libre su antiguo número 10, que ahora pertenece a Cole Palmer.
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¿Qué le espera ahora al Chelsea?
El Chelsea comienza su temporada a domicilio ante su rival local, el Fulham, el lunes por la noche. Mientras Alonso busca cerrar su plantilla, el club debe tomar decisiones sobre las salidas, especialmente en lo que respecta a Delap. Los aficionados estarán muy pendientes de Craven Cottage para ver cómo rinden Pedro y las estrellas con nuevos dorsales, con el objetivo de arrancar su campaña nacional con una victoria.
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