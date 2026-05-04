La tarde del Chelsea fue de mal en peor casi desde el primer momento, ya que cayó 3-1 ante el Nottingham Forest, lo que ha dejado sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones en ruinas. Los Blues se vieron por detrás en el marcador tras solo 98 segundos, un lapsus que marcó el tono de una actuación que João Pedro calificó de inaceptable.

En declaraciones a Sky Sports tras el partido, el delantero brasileño fue contundente sobre las deficiencias del equipo. «Desde el principio, encajamos un gol demasiado pronto y contra el Forest es difícil darle la vuelta al partido. Creo que deberíamos hacerlo mejor», admitió Pedro.

«Debemos evitar estos errores y empezar a ganar. En la Premier League, encajar tan temprano hace muy difícil remontar».