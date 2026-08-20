El Bayern de Múnich ha alcanzado un acuerdo definitivo con el gigante portugués Benfica para el traspaso permanente de Palhinha. Según informa Sky Sport, ambos clubes han cerrado por fin una cifra que señala el final de la etapa del centrocampista en Baviera. Las negociaciones, que se habían prolongado durante varias semanas, concluyeron con un paquete total que podría hacer que el campeón récord de Alemania reciba hasta 20 millones de euros por el mediocentro defensivo de 31 años.

Aunque el valor potencial máximo de la operación alcanza los 20 millones de euros, se entiende que las cantidades garantizadas son ligeramente inferiores. La información sugiere que los ingresos reales para el Bayern de Múnich probablemente se situarán entre 18 y 19 millones de euros, una vez se tengan en cuenta las distintas bonificaciones ligadas al rendimiento.