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Joao Palhinha aceptará una reducción salarial para facilitar su traspaso a su antiguo equipo, aunque el centrocampista ha insinuado que prefiere quedarse en el Tottenham tras su cesión en el Bayern
Un regreso de ensueño a Alvalade
Palhinha, de 30 años, es la prioridad del Sporting para renovar el centro del campo de cara a la temporada 2026-2027. El club ya negocia su regreso tras su cesión al Tottenham desde el Bayern, y el jugador está dispuesto a rebajar su salario para volver a Portugal y estar cerca de su familia.
Según A Bola, su regreso es una petición expresa de la directiva y del entrenador Rui Borges. Aunque el fichaje es complejo por su valor de mercado, el vínculo emocional con el Sporting y su deseo de estar cerca de la familia le empujan a aceptarlo. Para facilitar la operación, se dice que Palhinha está dispuesto a reducir su salario al mínimo necesario.
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Superar la barrera económica
El principal obstáculo es el alto salario de Palhinha. El centrocampista, vinculado al Bayern de Múnich hasta 2028, gana unos 9 millones de euros brutos al año, cifra inalcanzable para cualquier club portugués. Por eso, su disposición a reducir sus emolumentos se ve como un gesto clave.
Ahora, el Sporting trata de convencer al gigante alemán para que ceda al jugador. Los Leones barajan dos opciones: negociar un traspaso a su alcance o lograr una cesión con opción de compra. Como las condiciones personales del jugador ya son secundarias por su deseo de volver, toda la atención se centra en las negociaciones entre clubes.
Repercusiones de la cesión del Tottenham
A pesar de la agotadora y desastrosa campaña del Tottenham en la Premier League, la cotización de Palhinha se mantiene alta. En una temporada en la que los Spurs terminaron sorprendentemente en el puesto 17 y salvaron la categoría en la última jornada, el centrocampista portugués fue uno de los pocos aspectos positivos. Fue clave en la lucha contra el descenso, marcando siete goles y dando dos asistencias en 45 partidos. Aunque ha declarado que quiere quedarse en los Spurs, A Bola asegura que ahora su corazón está en volver a Portugal.
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De Zerbi quiere fichar a Palhinha
Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, quiere fichar a Palhinha de forma definitiva tras su cesión del Bayern. Pide a los Spurs que ejerzan la opción de compra de 26 millones de libras, pues ve al internacional portugués clave en la reconstrucción del equipo para la próxima temporada.
De Zerbi admira su carácter y liderazgo y asegura que es justo la personalidad fiable que el club necesita. «Al cien por cien; tenemos que empezar con ese tipo de personas», afirmó. Ahora se desconoce si el Tottenham competirá con el Sporting por su fichaje.