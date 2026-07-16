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Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Joao Gomes se someterá al reconocimiento médico del Aston Villa antes de su traspaso desde el Wolves por 38 millones de libras

Fichajes
J. Gomes
Aston Villa
Wolverhampton
Premier League

El Aston Villa está a punto de fichar al centrocampista brasileño João Gomes, que se someterá a las pruebas médicas antes de su traspaso desde el Wolverhampton Wanderers. El jugador ya ha dejado la concentración de pretemporada de los Wolves en Portugal para cerrar su llegada a Villa Park.

  • El Villa ficha a su objetivo en una operación de 38 millones de libras

    Según la BBC, el Aston Villa está cerca de fichar a Gomes: el jugador de los Wolves pasará el reconocimiento médico este jueves. El acuerdo alcanzaría los 38 millones de libras, con 34 millones de pago inicial y 4 millones en variables.

    El internacional brasileño, de 25 años, ha brillado en el Wolves desde su llegada a Inglaterra, pero la opción de seguir en la Premier con un equipo en la Liga de Campeones fue irrechazable. Gomes ya dejó la concentración del Wolves en Portugal para viajar a Birmingham y completar el traspaso.



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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Llenar el vacío en la sala de máquinas de Emery

    Unai Emery buscaba reforzar el centro del campo tras varias bajas y lesiones. La reciente venta de Youri Tielemans al Manchester United por 35 millones de libras dejó un vacío creativo que urgía cubrir.

    Además, Amadou Onana, ex del Everton, estará de baja hasta 2024 por una grave lesión de rodilla sufrida con Bélgica en el Mundial, lo que forzó a la directiva a acelerar los fichajes en este mercado.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    El brasileño vence a la competencia

    El Villa no era el único club interesado en Gomes; el Atlético de Madrid también lo seguía de cerca. Sin embargo, el conjunto español no cerró el fichaje, lo que permitió al Villa adelantarse y contratar a un jugador que ya ha demostrado su nivel en la máxima categoría del fútbol inglés.

    Aunque los Wolves descendieron tras terminar en la parte baja de la tabla, el brasileño brilló: jugó 41 partidos la pasada temporada y acumula 130 encuentros con el equipo de Molineux desde su llegada procedente del Flamengo en 2023, con un balance de siete goles.

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  • Johan Manzambi of Freiburg goes forwardGetty Images

    ¿Qué le depara el futuro a Villa?

    La llegada de Gomes no sería el último fichaje del Villa este verano. El club está cerca de cerrar el traspaso del internacional suizo Johan Manzambi, procedente del Friburgo, en una operación que podría superar los 50 millones de libras y batir el récord del club.

    Estos fichajes llegan antes de una temporada exigente, con el regreso a la Liga de Campeones y la final de la Supercopa de la UEFA contra el París Saint-Germain, tras ganar la Europa League.

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