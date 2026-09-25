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Joao Felix disfruta de su papel de segundo delantero mientras Portugal inaugura la era de Jorge Jesus con una victoria en la Nations League
Un disparo desviado asegura unos puntos cruciales
El decisivo gol de Felix llegó en el minuto 22 en el Estadio Jose Alvalade, cuando su disparo lejano tocó en Ben Davies y engañó al portero Danny Ward. Cristiano Ronaldo, de regreso al lugar donde comenzó su carrera profesional hace 24 años, falló una volea a bocajarro y vio cómo le anulaban un intento en la segunda parte por fuera de juego. Los locales sobrevivieron a un susto final cuando Brennan Johnson estrelló un balón en el larguero antes de que Ruben Dias firmara un bloqueo heroico para negar el rechace a Lewis Koumas.
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La filosofía ofensiva agrada al goleador del partido
El delantero de 26 años consideró que la plantilla aplicó con éxito el nuevo plan táctico de su entrenador, pese a haber trabajado juntos solo durante un corto periodo de tiempo. En declaraciones a Sport TV tras el pitido final, Felix dijo: "Sabíamos que no iba a ser un partido fácil; Gales es un buen equipo. El primer partido con un nuevo entrenador siempre es difícil y tuvimos muy poco tiempo para trabajar los mecanismos de juego del míster, pero creo que, en líneas generales, hicimos un gran partido y merecemos reconocimiento".
Sobre un planteamiento decidido que se tradujo en 13 intentos en la primera parte, añadió: "Creo que se pudo ver nuestra dinámica: un fútbol muy ofensivo, con presión alta, sin dar al rival ni un respiro. Registramos 13 disparos antes del descanso, que son muchos para una primera parte. No recuerdo ni una sola ocasión clara suya, mientras que nosotros tuvimos varias. Esto es lo que la gente puede esperar: fútbol ofensivo, presión, no dejar respirar a los rivales y generar ocasiones. Hoy solo marcamos uno, pero en los próximos partidos, si seguimos así, seguro que marcaremos más".
La posición central aporta comodidad individual
La actuación, de gran nivel, también puso de relieve la influencia del delantero cuando actúa justo por detrás del delantero centro, en lugar de hacerlo en banda. Preguntado por su comodidad en ese papel más centrado, Felix dijo a Sport TV: "Siempre he sido yo mismo; siempre he intentado dar lo mejor de mí por el equipo, independientemente de dónde jugara. Como siempre he dicho, mi posición es aquí, como segundo delantero. Cuando eso pasa, es mucho más probable que las cosas salgan bien. Eso fue lo que ocurrió el año pasado. Hoy ha sido una buena actuación de todo el equipo, y ahí es donde más puedo ayudarles".
- Onzex Press e Imagens
Los próximos partidos exigen una mayor puntería de cara a gol
Jesús debe exigir ahora una mayor contundencia a su línea de ataque después de desperdiciar varias ocasiones claras durante su primer partido de la Liga de Naciones. A las campeonas defensoras les espera una prueba mucho más exigente cuando viajen para enfrentarse a Noruega el domingo 27 de septiembre. Mientras tanto, el Gales de Craig Bellamy afronta una presión creciente para encontrar respuestas después de ampliar a cinco partidos su racha sin ganar en 2026.
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