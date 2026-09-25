El delantero de 26 años consideró que la plantilla aplicó con éxito el nuevo plan táctico de su entrenador, pese a haber trabajado juntos solo durante un corto periodo de tiempo. En declaraciones a Sport TV tras el pitido final, Felix dijo: "Sabíamos que no iba a ser un partido fácil; Gales es un buen equipo. El primer partido con un nuevo entrenador siempre es difícil y tuvimos muy poco tiempo para trabajar los mecanismos de juego del míster, pero creo que, en líneas generales, hicimos un gran partido y merecemos reconocimiento".

Sobre un planteamiento decidido que se tradujo en 13 intentos en la primera parte, añadió: "Creo que se pudo ver nuestra dinámica: un fútbol muy ofensivo, con presión alta, sin dar al rival ni un respiro. Registramos 13 disparos antes del descanso, que son muchos para una primera parte. No recuerdo ni una sola ocasión clara suya, mientras que nosotros tuvimos varias. Esto es lo que la gente puede esperar: fútbol ofensivo, presión, no dejar respirar a los rivales y generar ocasiones. Hoy solo marcamos uno, pero en los próximos partidos, si seguimos así, seguro que marcaremos más".