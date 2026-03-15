¡João Félix da un paso al frente sin Cristiano Ronaldo! La estrella portuguesa explica cómo superó su sequía goleadora de 14 partidos con el Al-Nassr

Aunque los aficionados y los medios de comunicación empezaban a fijarse en su racha de 14 partidos sin marcar, Félix insistió en que nunca había perdido el sueño por las estadísticas. El jugador de 26 años atribuyó su actitud serena a su experiencia en la máxima categoría del fútbol europeo. Tras el pitido final, ofreció una visión sincera de su estado de ánimo durante ese difícil periodo.

«Esto viene con la madurez», explicó Félix a la web oficial de la liga. «No soy nuevo en esto, así que sé cómo tengo que afrontar este tipo de situaciones. Si no marco, no pasa nada. Son cosas que pasan. Pero a veces disparo mal y entra, y otras veces disparo bien y no entra. Así que solo tengo que mantener la calma, estar relajado, porque los goles llegarán cuando los necesite».