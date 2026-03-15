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Joao Felix Al-Nassr 2025-26Getty
Donny Afroni

Traducido por

¡João Félix da un paso al frente sin Cristiano Ronaldo! La estrella portuguesa explica cómo superó su sequía goleadora de 14 partidos con el Al-Nassr

João Félix volvió a ver puerta en la Liga Profesional Saudí por primera vez en 2026. El exjugador del Chelsea y del Barcelona llevaba 14 partidos sin marcar, una racha que se remontaba al empate 2-2 contra el Al-Ettifaq en diciembre. A pesar de la falta de goles, Félix siguió siendo una pieza clave en el Al-Nassr, dando siete asistencias en sus diez partidos anteriores antes de volver a ver puerta con un doblete.

  • Se acabó la larga espera para marcar un gol

    La dobleta de Félix contra el Al-Khaleej fue un oportuno recordatorio de su eficacia goleadora. El gran momento llegó de forma espectacular durante la goleada por 5-0 al Al-Khaleej. Félix marcó el tercer y cuarto gol del Al-Nassr, siendo el segundo el más destacado de todos. Controló con maestría un pase en profundidad de Angelo con la derecha, se lo pasó a la izquierda y remató de volea superando al portero Anthony Moris. El Al-Nassr se alzó con la victoria con facilidad a pesar de no contar con la superestrella Cristiano Ronaldo, que sigue ausente por lesión.

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  • Joao FelixGetty Images

    Madurez ante la presión

    Aunque los aficionados y los medios de comunicación empezaban a fijarse en su racha de 14 partidos sin marcar, Félix insistió en que nunca había perdido el sueño por las estadísticas. El jugador de 26 años atribuyó su actitud serena a su experiencia en la máxima categoría del fútbol europeo. Tras el pitido final, ofreció una visión sincera de su estado de ánimo durante ese difícil periodo.

    «Esto viene con la madurez», explicó Félix a la web oficial de la liga. «No soy nuevo en esto, así que sé cómo tengo que afrontar este tipo de situaciones. Si no marco, no pasa nada. Son cosas que pasan. Pero a veces disparo mal y entra, y otras veces disparo bien y no entra. Así que solo tengo que mantener la calma, estar relajado, porque los goles llegarán cuando los necesite».

  • Tomar el control de la lucha por el título

    El momento en que Félix ha recuperado su mejor forma no podría ser mejor para el Al-Nassr. A falta de solo ocho jornadas para el final de la temporada, el club de Riad lidera la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre su rival local, el Al-Hilal, y cinco sobre el Al-Ahli. La lucha por el título de la Liga Saudí se ha convertido en una batalla a cuatro bandas, ya que el Al-Qadsiah de Brendan Rodgers también se ha metido en la pugna, a solo siete puntos del líder.

    Félix es muy consciente de la competencia que les rodea, pero cree que el Al-Nassr es dueño de su propio destino. «Sí, por supuesto que conocemos los resultados [de nuestros rivales por el título]», afirmó. «Ayer vimos el partido [entre el Al-Qadsiah y el Al-Ahli]. Hoy, no sé [todavía] el resultado del Al-Hilal, pero somos primeros. Si hacemos nuestro trabajo, ganaremos la liga. Solo dependemos de nosotros mismos. Y ese es nuestro objetivo».

  • Joao Felix and Cristiano Ronaldo

    ¿Qué le depara el futuro a Félix?

    El Al-Nassr recibirá próximamente al Al-Najma con el objetivo de mantener su posición en lo más alto de la tabla. Además de su doblete, Félix cerró el partido con su undécima asistencia de la temporada, lo que le sitúa en lo más alto de la clasificación de creadores de la liga. Con 15 goles en la liga en su haber, el delantero está encontrando su ritmo en el momento perfecto, justo cuando el Al-Nassr busca hacerse con un título. «Estamos bien; vamos por buen camino», afirmó Félix.

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