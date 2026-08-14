AFP
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Joao Cancelo vuelve a entrenarse con el Al-Hilal mientras continúan las conversaciones sobre su traspaso al Barcelona
Inscripción de la plantilla en Arabia Saudí
Según Mundo Deportivo, el Al-Hilal ha intensificado la situación en torno a Cancelo al inscribir oficialmente al defensa en su plantilla para la próxima temporada. El club de la Saudi Pro League ha entregado al internacional portugués el dorsal 20, subrayando que sigue teniendo contrato en Riad.
Esta postura firme llega mientras las negociaciones con el Barcelona por un traspaso permanente sufren retrasos. Aunque el jugador está decidido a asegurar su regreso al Camp Nou, los clubes siguen trabajando en los detalles financieros y administrativos.
- Getty Images Sport
Vuelta a los entrenamientos
Tras la conclusión de su descanso de final de temporada y de sus compromisos internacionales, Cancelo regresó a los entrenamientos con el Al-Hilal. El lateral volvió a las instalaciones del club mientras sus representantes y los dirigentes de la entidad ultimaban las condiciones finales de una posible salida.
El Al-Hilal se mantiene firme en su valoración mientras busca recuperar parte de la inversión realizada cuando lo incorporó procedente del Manchester City. Mientras tanto, el jugador se ha estado entrenando por separado o gestionando su estado físico mientras el culebrón se desarrolla entre bastidores.
La persecución en curso del Barcelona
El Barcelona sigue interesado en devolver a Cataluña al versátil lateral tras sus exitosas cesiones. El equipo de Hansi Flick valora su experiencia y su flexibilidad táctica en las bandas, especialmente teniendo en cuenta las anteriores lesiones defensivas en la plantilla.
Sin embargo, el Barça ha tenido que sortear diversos obstáculos burocráticos y financieros para cerrar el acuerdo. Las conversaciones entre ambos clubes continúan mientras tratan de alcanzar un compromiso sobre el precio del traspaso.
- AgenciaLOF
Se espera una resolución pronto
Con la nueva campaña nacional acercándose rápidamente, aumenta la presión sobre todas las partes para alcanzar una conclusión definitiva. El entorno de Cancelo está presionando para lograr una resolución que satisfaga tanto sus ambiciones profesionales como las exigencias económicas de Al-Hilal.
Los próximos días serán decisivos para determinar si el Barcelona puede cerrar el acuerdo antes de que se cierre el mercado de fichajes. Hasta entonces, el defensa sigue vinculado oficialmente al conjunto saudí.
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