Según Mundo Deportivo, el Al-Hilal ha intensificado la situación en torno a Cancelo al inscribir oficialmente al defensa en su plantilla para la próxima temporada. El club de la Saudi Pro League ha entregado al internacional portugués el dorsal 20, subrayando que sigue teniendo contrato en Riad.

Esta postura firme llega mientras las negociaciones con el Barcelona por un traspaso permanente sufren retrasos. Aunque el jugador está decidido a asegurar su regreso al Camp Nou, los clubes siguen trabajando en los detalles financieros y administrativos.