Joao Cancelo se convierte en el primer futbolista en lograr esta hazaña tras el título de Liga del Barcelona

El Barcelona ganó el Clásico del domingo en el Camp Nou y se proclamó campeón de La Liga. Es la primera vez que el título se decide en un enfrentamiento directo contra el Real Madrid. Al equipo azulgrana le bastaba no perder, pues llegaba a la 35.ª jornada con 11 puntos de ventaja.

El equipo de Hansi Flick firmó su undécima victoria liguera consecutiva. Un espectacular gol de falta de Marcus Rashford —el primero en un Clásico desde el de Lionel Messi en 2012— y otro de Ferran Torres sentenciaron el 29.º título del Barça y dejaron a los blancos atónitos.