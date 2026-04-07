Joao Cancelo responde a los rumores sobre una posible prolongación de su estancia en el Barcelona y explica las diferencias entre Hansi Flick y Xavi

A pesar de los informes que indican que Flick y la plantilla han llegado a un consenso sobre su permanencia, Cancelo se ha mostrado cauteloso a la hora de comprometerse públicamente sobre su futuro. La situación del jugador de 31 años se complica por su contrato con el Al-Hilal y, aunque el Barcelona está interesado en retenerlo, los obstáculos económicos siguen siendo un factor importante en cualquier posible acuerdo definitivo con el jugador, que ha disputado 13 partidos con el club desde su regreso en calidad de cedido.

«En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Voy a seguir trabajando y sé lo que quiero para la próxima temporada. Quiero ayudar al Barça a mantenerse en esta competición y a ganar La Liga. Eso es lo más importante. Mi futuro no es relevante en este momento», declaró Cancelo durante la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Aclaró aún más su situación diciendo: «Siempre hay opciones. Tengo contrato con el Al-Hilal y estoy cedido en el Barça, pero siempre hay opciones. El fútbol puede cambiar en un instante».