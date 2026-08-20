La razón del repentino cambio de planes salió rápidamente a la luz en los medios locales. Según el periodista español Victor Navarro, el Barcelona tenía toda la intención de presentar a Cancelo junto al resto de la plantilla, pero no pudo hacerlo porque la inscripción del lateral seguía sin completarse.

Las informaciones confirmaron que el club de la Saudi Pro League Al-Hilal ya había acordado con Cancelo rescindir su contrato, que expiraba al final de la temporada. Este acuerdo se alcanzó a cambio de que la estrella portuguesa renunciara al resto de las cantidades que se le adeudaban. Sin embargo, la documentación final para su llegada al Barcelona todavía no se ha cerrado. Este inesperado retraso administrativo hizo que Cancelo siguiera siendo oficialmente jugador de Al-Hilal en el momento de la presentación.



