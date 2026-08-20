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Joao Cancelo, frustrado, se marcha por el túnel del Camp Nou tras el desaire en la presentación del Barcelona
Frustración en el túnel del Camp Nou
Cancelo mostró una frustración evidente al marcharse airadamente de vuelta al vestuario mientras esperaba a ser presentado ante la afición del Camp Nou el miércoles. Todos los miembros de la plantilla del Barcelona fueron presentados de forma individual antes de su partido anual del Trofeo Joan Gamper. Mientras tanto, se vio a Cancelo con el dorsal número 2 en el túnel antes de marcharse de repente, dejando completamente desconcertados a sus compañeros.
Un problema de registro retrasa la presentación oficial
La razón del repentino cambio de planes salió rápidamente a la luz en los medios locales. Según el periodista español Victor Navarro, el Barcelona tenía toda la intención de presentar a Cancelo junto al resto de la plantilla, pero no pudo hacerlo porque la inscripción del lateral seguía sin completarse.
Las informaciones confirmaron que el club de la Saudi Pro League Al-Hilal ya había acordado con Cancelo rescindir su contrato, que expiraba al final de la temporada. Este acuerdo se alcanzó a cambio de que la estrella portuguesa renunciara al resto de las cantidades que se le adeudaban. Sin embargo, la documentación final para su llegada al Barcelona todavía no se ha cerrado. Este inesperado retraso administrativo hizo que Cancelo siguiera siendo oficialmente jugador de Al-Hilal en el momento de la presentación.
Rodri recibe una bienvenida de héroe en Cataluña
Mientras Cancelo se vio obligado a esperar, el nuevo fichaje del Barcelona Rodri recibió la mayor ovación de la afición local antes del saque inicial. El centrocampista español firmó un contrato de cuatro años con el conjunto de La Liga a principios de esta semana, después de completar un traspaso de 65 millones de libras procedente del Manchester City. Rodri llega a Cataluña con una enorme reputación, después de haber sido nombrado mejor jugador del Mundial de 2026.
El defensa tampoco es un desconocido para la afición catalana, dado que jugó como cedido en el Camp Nou durante la segunda mitad de la última campaña y la temporada 2023-24.
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El Barcelona mira hacia la nueva temporada
El foco del equipo se centra ahora plenamente en el inicio de la nueva campaña de LaLiga. Entre bastidores, los dirigentes del Barcelona trabajarán con diligencia para resolver los problemas de inscripción que siguen pendientes.
El lateral de 32 años está a punto de convertirse en el nuevo número 2 del Barcelona para la próxima temporada. Una vez se resuelva el papeleo y quede oficializado su traspaso desde el Al-Hilal, Cancelo estará listo para retomar su carrera en España.
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