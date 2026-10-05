A pesar de su decisiva contribución de cara a portería, el lateral recibió una tarjeta que acarreó una sanción automática de un partido, por lo que se perderá el choque de Portugal contra Dinamarca en noviembre.

Consciente de que jugar al límite en el plano disciplinario había mermado su efectividad, Cancelo aceptó su sustitución poco después de la hora de partido: "Me afectó, y mi sustitución fue en parte por eso. Entendí la decisión del entrenador de hacer el cambio.

"Lo más importante de mi gol fue ayudar al equipo a marcar después de que encajáramos contra Noruega. Eso fue lo más importante en ese momento".