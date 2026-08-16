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Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty
Donny Afroni

Traducido por

João Cancelo deja una gran pista sobre su fichaje por el Barcelona mientras se acerca su salida del Al-Hilal

Fichajes
João Cancelo
Barcelona
Primera División
Al Hilal
1ª División

Joao Cancelo ha dejado la pista más clara hasta ahora de que su regreso definitivo al Barcelona es inminente tras una publicación en redes sociales que ha desatado la locura entre la afición azulgrana. El internacional portugués, que la pasada temporada completó con éxito una cesión en el Camp Nou, parece estar contando los minutos para volver a enfundarse la famosa camiseta.

  • Una pista en las redes sociales desata la emoción

    El defensa, de 32 años, se ha mostrado muy claro durante todo el verano sobre su deseo de regresar a España y, recientemente, ha recurrido a las redes sociales para enviar un mensaje claro sobre su futuro. Cancelo publicó una fotografía suya de espaldas, vistiendo la camiseta del Barcelona, acompañada de un único emoji de reloj de arena. Esta última actualización sugiere que las negociaciones entre las partes implicadas han alcanzado un avance decisivo y positivo.

    Las informaciones indican que el Barcelona cada vez confía más en que el culebrón se resolverá en breve. Según esas informaciones, el club está dispuesto a trasladar a Cancelo a la ciudad a principios de la próxima semana una vez se resuelvan los últimos trámites burocráticos con el Al-Hilal. Después de haber pasado ya la segunda mitad de la campaña 2025-26 cedido en el Barça, el jugador conoce perfectamente el entorno del club y las exigencias de la afición del Camp Nou.

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    Obstáculos en las negociaciones y tasas de traspaso

    El camino hacia un acuerdo permanente no ha estado exento de complicaciones, concretamente en lo relativo a las condiciones económicas del traspaso. El Barcelona había alcanzado inicialmente un pacto verbal con el Al-Hilal por una cantidad en torno a los 10 millones de euros. Sin embargo, la situación se tensó cuando recientes informaciones desde Arabia Saudí apuntaron a que el club de la Pro League había elevado sus exigencias hasta los 15 millones de euros.

    A pesar de estas fluctuaciones en el precio, el consenso general es que la insistencia del jugador en cerrar el movimiento ha forzado la mano del Al-Hilal. Cancelo se ha mantenido profesional, pero firme en su postura, dejando claro que su prioridad es regresar al proyecto de Hansi Flick.

  • Exclusión de la convocatoria del Al-Hilal

    Las pruebas de la inminente salida de Cancelo se reforzaron aún más cuando se quedó fuera de la convocatoria de Al-Hilal para su estreno liguero ante Al-Faisaly el pasado viernes. Aunque el jugador ha seguido participando en las sesiones de entrenamiento para mantener su nivel físico, su ausencia de la competición indica que el club saudí está planificando un futuro sin él. Además, Al-Hilal se encuentra actualmente en una situación en la que tiene 13 jugadores extranjeros en su plantilla, pero la normativa solo permite inscribir a diez.

    El entrenador de Al-Hilal, Simone Inzaghi, abordó directamente la situación cuando fue preguntado por el estado de la estrella portuguesa. Inzaghi declaró: "Sigue entrenándose con normalidad con el equipo. En cuanto a su futuro y su continuidad, es un asunto de la directiva".

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    La aprobación táctica de Flick

    Hansi Flick ha sido un impulsor clave en el intento de devolver a Cancelo al Camp Nou de forma permanente. Tras las impresionantes actuaciones del defensa durante su cesión, el técnico alemán dio su aprobación definitiva a la dirección deportiva para que avanzara en el fichaje. Flick valora la capacidad de Cancelo para rendir con eficacia tanto en el flanco derecho como en el izquierdo de la defensa, lo que aporta una flexibilidad táctica poco habitual en el fútbol moderno. El entrenador cree que contar con un jugador experimentado, con gran calidad técnica y que ya conoce el sistema será vital para el desarrollo de la plantilla y la consistencia táctica.

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