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Cristiano RonaldoGetty Images
Moataz Elgammal

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Joao Cancelo afirma que Cristiano Ronaldo y Neymar «no deben demostrar nada a nadie» pese a las críticas en el Mundial

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Joao Cancelo ha defendido con firmeza a su compañero Cristiano Ronaldo y a Neymar ante las duras críticas recibidas en el Mundial. El defensa luso asegura que ambos ya han consolidado su legado y no deben demostrar nada, pese al lento arranque de Ronaldo y a las lesiones de Neymar.

  • Iconos del fútbol en defensa

    Cancelo defiende que ni Ronaldo ni Neymar merecen las duras críticas en este Mundial. Tras el 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo y la lesión de Neymar, el lateral asegura que ambos ya han demostrado su valor para sus países.

    «Ni Neymar ni Cristiano tienen que demostrar nada; su talento y logros hablan por sí solos. Ese debate solo busca espectáculo. Ambos saben quiénes son y lo que representan para sus países», afirmó.

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  • Portugal Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Récords internacionales sin igual

    Ronaldo y Neymar han brillado con sus selecciones. Ronaldo, junto a Messi, es uno de los dos únicos jugadores que han disputado seis Copas del Mundo, y lidera la lista de goleadores históricos con 143 tantos desde 2003.

    Neymar, máximo goleador de Brasil con 79 tantos en 128 partidos, no juega desde octubre de 2023 por una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que ha generado dudas sobre su estado físico. Pese a las críticas, Cancelo afirma que los logros de ambos merecen el respeto absoluto del fútbol mundial.

  • Hendry, listo para la prueba de Brasil

    Jack Hendry asegura que no le asusta enfrentarse a Neymar cuando Escocia se mida a Brasil el miércoles. El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, confirmó que Neymar está listo para volver a jugar en Miami. Hendry ya se midió a él en la Liga de Campeones y en Arabia Saudí. Desde la concentración escocesa, afirmó: «No hay problema. Él no estaba en mi liga. Me siento cómodo frente a él y espero el duelo; será especial. Ya lo enfrenté en la Liga de Campeones, donde formaba el tridente con Messi y Mbappé. Esos partidos te hacen crecer».

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Nos esperan partidos decisivos en la fase de grupos.

    Portugal jugará contra Uzbekistán el martes y luego ante Colombia en su último partido de grupo. Brasil enfrentará a Escocia el miércoles para cerrar el Grupo C. Ambos equipos necesitan ganar para asegurar el primer lugar y un camino más fácil hacia las eliminatorias.

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