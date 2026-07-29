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Joan Laporta se recupera de una intervención cardíaca mientras el presidente del Barcelona se ve obligado a perderse la gira de pretemporada a Inglaterra tras ser ingresado en el hospital
Procedimiento exitoso para el jefe azulgrana
El dirigente del Barcelona se sometió a una intervención médica el martes en la capital catalana después de que los médicos detectaran una arritmia. Laporta acudió a las redes sociales para tranquilizar a los aficionados y asegurar que la operación había sido un éxito, confirmando que el equipo médico había conseguido restablecer el ritmo natural de su corazón. La noticia supone un alivio para la afición blaugrana, tras un ajetreado calendario estival para el presidente.
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El presidente del Barcelona da las gracias al personal médico
Laporta compartió un detallado mensaje de agradecimiento a los profesionales sanitarios que supervisaron su tratamiento y recuperación.
«Todo salió bien», dijo Laporta en las redes sociales. «Mi arritmia se ha revertido. Mi corazón vuelve a latir con ritmo. Estoy profundamente agradecido a los extraordinarios médicos, enfermeras y personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Hicieron un trabajo excelente.
«También estoy orgulloso de los servicios médicos del Barça, dirigidos por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de gabinete, Manana Giorgadze, que lo coordinó todo con gran eficacia.
«También me gustaría dar las gracias al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo en Mount Sinai por sus valiosos consejos, que me dieron tranquilidad, así como al Dr. Brugada por recomendar el procedimiento a seguir para revertir la arritmia».
Planes de viaje cancelados por consejo médico
Se esperaba que Laporta viajara esta semana a Inglaterra para supervisar la preparación del primer equipo en St. George’s Park. La plantilla de Hansi Flick se entrena actualmente en el Reino Unido de cara a su próximo amistoso contra el Birmingham City el viernes. Sin embargo, según ESPN, al mandatario de 64 años se le ha aconsejado permanecer en España para centrarse en su rehabilitación y garantizar una recuperación completa antes de volver a sus exigentes funciones.
El presidente ha mantenido recientemente una intensa agenda internacional, después de haber pasado tiempo en Estados Unidos a principios de este mes. Estuvo presente para presenciar el histórico triunfo de España en el Mundial, asistiendo a varios partidos, incluida la final en Nueva Jersey.
Esta actualización médica llega solo unos meses después de que el presidente afianzara su posición al frente del club. A principios de este año, Laporta revalidó la presidencia con una victoria aplastante en las elecciones. Ese triunfo aseguró su mandato hasta 2031, proporcionando la estabilidad institucional que considera necesaria para continuar con la recuperación financiera y deportiva del club tras su regreso al cargo en 2021.
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La atención de la pretemporada se desplaza a Birmingham
Mientras su presidente se recupera en casa, el primer equipo del Barcelona continúa con su preparación sobre el césped en Inglaterra. La plantilla se está ejercitando en el centro nacional de fútbol de la Football Association, afinando su puesta a punto mientras Flick entra en su tercera temporada al frente. Tras haber asegurado ya dos títulos de liga consecutivos durante su etapa, el técnico alemán centra ahora su atención en una exigente defensa del campeonato doméstico y en la esquiva gloria de la Champions League, que sigue siendo la última frontera para sus jugadores.
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