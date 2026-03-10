Joan Laporta lanza nuevas y sorprendentes acusaciones contra el Real Madrid en medio del escrutinio del caso Negreira sobre el Barcelona

La gente también le preguntó a Laporta sobre uno de sus lemas, «contra todo y contra todos». Volvió a mencionar los vínculos del Madrid con la CTA.

«Contra todo y contra todos es una expresión que ilustra lo que nos ha estado pasando en el Barça durante años», continuó Laporta. «El club estaba dominado, sometido. Estaba bajo intervención; se les permitió hacer ciertas cosas con la intención de llegar a este punto. Los contratos exorbitantes no estaban sujetos a ningún control económico.

Nos enfrentamos a una campaña de desprestigio orquestada desde Madrid en relación con el caso Negreira. Lo que hizo el Barça fue legal, se hizo muy bien. En ese momento, pagaban a una empresa —ya lo hemos descubierto— que elaboraba informes para analizar el rendimiento de los árbitros. Estoy seguro de que el Real Madrid hacía lo mismo. Ahora el Real Madrid tiene a Megia Dávila, la esposa del presidente del Comité de Árbitros.

¿No te parece vergonzoso? A ti te parece perfectamente normal. Quizás no necesitaban contratar a expertos en arbitraje porque ya lo estaban haciendo, incluso mejor. ¿No te diste cuenta de eso en Madrid o qué? ¿Es vergonzoso lo que hace el Barça? ¿No era vergonzoso lo que hacía el Madrid?».