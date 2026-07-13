Joan Laporta explica la postura del Barcelona sobre el fichaje de Raphinha, previo a la «emocionante» llegada de Karim Adeyemi

El Barcelona está a punto de confirmar otro importante refuerzo ofensivo tras un ajetreado comienzo del mercado de fichajes de verano. Los blaugranas ya se han hecho con Anthony Gordon y, según se informa, ahora están ultimando un acuerdo con el Borussia Dortmund por Adeyemi. Según las informaciones, el traspaso del internacional alemán asciende a 22 millones de euros, más hasta 7 millones de euros en complementos vinculados a la participación en partidos y bonificaciones por títulos.

En Dallas, Laporta declaró: «Estamos muy ilusionados con Adeyemi. Nos gusta desde hace tiempo. Es peligroso y rápido, y Deco ha gestionado muy bien su fichaje. La noticia se ha hecho pública en el momento previsto».







