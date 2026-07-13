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Joan Laporta explica la postura del Barcelona sobre el fichaje de Raphinha, previo a la «emocionante» llegada de Karim Adeyemi
El fichaje de Adeyemi está a punto de cerrarse
El Barcelona está a punto de confirmar otro importante refuerzo ofensivo tras un ajetreado comienzo del mercado de fichajes de verano. Los blaugranas ya se han hecho con Anthony Gordon y, según se informa, ahora están ultimando un acuerdo con el Borussia Dortmund por Adeyemi. Según las informaciones, el traspaso del internacional alemán asciende a 22 millones de euros, más hasta 7 millones de euros en complementos vinculados a la participación en partidos y bonificaciones por títulos.
En Dallas, Laporta declaró: «Estamos muy ilusionados con Adeyemi. Nos gusta desde hace tiempo. Es peligroso y rápido, y Deco ha gestionado muy bien su fichaje. La noticia se ha hecho pública en el momento previsto».
- Getty Images Sport
Raphinha se queda pese al interés de Arabia Saudí.
La llegada de nuevos talentos reavivó los rumores sobre la salida de Raphinha, especialmente tras el interés del Al-Hilal, dispuesto a ofrecer más de 90 millones de euros. Sin embargo, Laporta descartó la venta pese a las dificultades económicas del club.
«Raphinha se queda. No queremos que abandone el Barça. Es un pilar. Con Gordon y Adeyemi reforzamos el ataque, pero no prescindiremos de Raphinha, que es clave», aclaró Laporta.
Reflexiones sobre una campaña con resultados dispares
Laporta admitió que la temporada 2025-26 fue frustrante por los problemas físicos. El presidente recordó que Raphinha, ex del Leeds United, fue uno de los mejores el año anterior, pero decayó cuando más importaba.
«Lo lamentable de la temporada pasada es que no pudo rendir al máximo durante esa recta final de la Liga, la Liga de Campeones y la Copa. Los resultados habrían sido diferentes», añadió Laporta.
- AFP
Una profundidad increíble en ataque
La llegada de Adeyemi y Gordon aumenta la competencia por un lugar en el once del Barcelona. Hansi Flick ahora debe elegir entre Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres y Rony Bardghji para el último tercio del campo. Por ahora, Raphinha sigue siendo pieza clave en los planes del Barcelona, que aspira a su tercer título liguero consecutivo y a conquistar la Liga de Campeones en la temporada 2026-27.
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