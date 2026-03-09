Getty/GOAL
Traducido por
Joan Laporta afirma que Xavi «no podía compaginar su familia con el trabajo», mientras el presidente del Barcelona responde a las acusaciones de que bloqueó el regreso de Lionel Messi
Laporta responde a las acusaciones de Xavi
En una entrevista con el periódico español La Vanguardia, el exentrenador del Barcelona Xavi Hernández reveló que Lionel Messi estuvo a punto de volver al club en 2023, pero que finalmente el fichaje se frustró.
Xavi afirmó que las conversaciones con la estrella argentina comenzaron poco después de la victoria de Messi en el Mundial de Catar, y señaló que el jugador había expresado claramente su deseo de volver al Camp Nou. Según el exentrenador, el Barcelona ya había recibido la aprobación de La Liga en lo que respecta a las normas de juego limpio financiero.
Sin embargo, Xavi afirmó que el presidente del club, Joan Laporta, decidió detener el traspaso por temor a las repercusiones políticas e institucionales que el regreso de Messi podría provocar dentro del club.
- AFP
La verdad detrás de la saga Messi
Laporta optó por contraatacar durante el debate presidencial con su rival Víctor Font, ya que rápidamente se centró en el fracaso del club para traer de vuelta a Messi en 2023. Mientras Font acusaba a la actual administración de «romper relaciones con el mejor jugador de la historia», Laporta insistía en que la decisión dependía exclusivamente de la superestrella argentina y no de ninguna interferencia de la junta directiva. Mantuvo que se había puesto sobre la mesa una oferta contractual concreta, pero que finalmente fue rechazada por el entorno de Messi por motivos personales.
En respuesta a Xavi, Laporta dijo: «Se relajó y no pudo conciliar su vida familiar y profesional. Dijo que nuestro equipo no sería competitivo en Europa. Estaba constantemente insatisfecho con la plantilla que tenía». Y en cuanto a Messi, en 2023 envié el contrato a Jorge Messi, que fue muy educado. Y en mayo me dijo que no podía ser porque aquí estaría sometido a demasiada presión y que prefería irse a Miami. Y yo le dije que lo respetaba».
El presidente de La Liga, Javier Tebas, también se ha pronunciado sobre la situación y ha rebatido la versión de Xavi, afirmando que la máxima categoría del fútbol español no había dado luz verde a dicho acuerdo.
Enfrentamientos por Deco y la estructura del club
La tensión entre Laporta y Font se intensificó cuando la discusión pasó a centrarse en la dirección deportiva del club y el papel de Deco. Laporta defendió a su director deportivo, calificándolo como uno de los mejores de la historia junto con Txiki Begiristain, al tiempo que advirtió que los cambios propuestos por Font desestabilizarían al actual entrenador del primer equipo, Hansi Flick. Font, sin embargo, descartó la idea de que Flick esté vinculado a la junta directiva actual, insistiendo en que el alemán es un profesional que sirve al club, no a un presidente específico.
«¿Qué vas a cambiar, Deco? ¿Dónde está la superestructura de la que hablas si vas a continuar con los entrenadores de todas las secciones? El proyecto deportivo está en peligro contigo. Si eres presidente, vas a despedir a Deco; y Flick no se siente cómodo sin Deco».
- Getty Images
Flick: La verdad permanece conmigo.
El entrenador Flick ha rechazado rotundamente las preguntas de los medios de comunicación sobre sus conversaciones privadas con su predecesor, Xavi. A pesar de las intensas especulaciones en torno a una supuesta disculpa, el exentrenador del Bayern se negó a revelar detalles y afirmó: «Yo sé la verdad y me la voy a guardar para mí».
Flick comparó la santidad de su relación profesional con Xavi con su propia vida familiar, insistiendo en que sus reuniones siguen siendo confidenciales. «Somos colegas y tenemos una buena relación», explicó Flick. «Pero es un asunto privado, como una conversación con mi esposa. No hago comentarios al respecto porque sé lo que pasó».
Anuncios